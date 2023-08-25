https://ria.ru/20230825/arest-1892262826.html

В Москве обжаловали арест главы IT-компании по делу о гибели диггеров

В Москве обжаловали арест главы IT-компании по делу о гибели диггеров - РИА Новости, 25.08.2023

В Москве обжаловали арест главы IT-компании по делу о гибели диггеров

Защита главы IT-компании "Спутник" Александра Кима обжаловала его арест по делу о гибели восьмерых участников экскурсии в подземном коллекторе в Москве,... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T17:02

2023-08-25T17:02

2023-08-25T17:02

происшествия

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

следственный комитет россии (ск рф)

казахстан

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Защита главы IT-компании "Спутник" Александра Кима обжаловала его арест по делу о гибели восьмерых участников экскурсии в подземном коллекторе в Москве, рассказал РИА Новости его адвокат Максим Максимов. "Мы обжаловали постановление. Дело находится на контроле у консула Казахстана, в ближайшее время ему будет направлено официальное обращение", - сказал собеседник агентства. Гражданин Казахстана Ким был арестован в среду, Замоскворецкий суд Москвы отправил его под стражу до 21 октября. Защита настаивала, что он, как айтишник, создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам Ким говорил в суде, что его компания - участник Сколково, не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты. Также арестован организатор экскурсии Никита Дубас. Им вменяется часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Оба вину не признают. Еще один фигурант - директор ООО "Авангард" Александр Лазовский, он, по данным СК, улетел в ОАЭ и объявлен в международный розыск. Согласно данным следствия, 20 августа гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли, включая экскурсовода.

https://ria.ru/20230822/kollektor-1891533973.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, гибель участников экскурсии по московскому подземелью, следственный комитет россии (ск рф), казахстан