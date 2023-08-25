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В Москве обжаловали арест главы IT-компании по делу о гибели диггеров - РИА Новости, 25.08.2023
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17:02 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/arest-1892262826.html
В Москве обжаловали арест главы IT-компании по делу о гибели диггеров
В Москве обжаловали арест главы IT-компании по делу о гибели диггеров - РИА Новости, 25.08.2023
В Москве обжаловали арест главы IT-компании по делу о гибели диггеров
Защита главы IT-компании "Спутник" Александра Кима обжаловала его арест по делу о гибели восьмерых участников экскурсии в подземном коллекторе в Москве,... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T17:02
2023-08-25T17:02
происшествия
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
следственный комитет россии (ск рф)
казахстан
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Защита главы IT-компании "Спутник" Александра Кима обжаловала его арест по делу о гибели восьмерых участников экскурсии в подземном коллекторе в Москве, рассказал РИА Новости его адвокат Максим Максимов. "Мы обжаловали постановление. Дело находится на контроле у консула Казахстана, в ближайшее время ему будет направлено официальное обращение", - сказал собеседник агентства. Гражданин Казахстана Ким был арестован в среду, Замоскворецкий суд Москвы отправил его под стражу до 21 октября. Защита настаивала, что он, как айтишник, создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам Ким говорил в суде, что его компания - участник Сколково, не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты. Также арестован организатор экскурсии Никита Дубас. Им вменяется часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Оба вину не признают. Еще один фигурант - директор ООО "Авангард" Александр Лазовский, он, по данным СК, улетел в ОАЭ и объявлен в международный розыск. Согласно данным следствия, 20 августа гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли, включая экскурсовода.
https://ria.ru/20230822/kollektor-1891533973.html
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происшествия, гибель участников экскурсии по московскому подземелью, следственный комитет россии (ск рф), казахстан
Происшествия, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью, Следственный комитет России (СК РФ), Казахстан
В Москве обжаловали арест главы IT-компании по делу о гибели диггеров

В Москве обжаловали арест главы "Спутника" Кима по делу о гибели диггеров

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПолиция в районе парка "Зарядье", где в Москве-реке обнаружили тела погибших диггеров
Полиция в районе парка Зарядье, где в Москве-реке обнаружили тела погибших диггеров - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Полиция в районе парка "Зарядье", где в Москве-реке обнаружили тела погибших диггеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Защита главы IT-компании "Спутник" Александра Кима обжаловала его арест по делу о гибели восьмерых участников экскурсии в подземном коллекторе в Москве, рассказал РИА Новости его адвокат Максим Максимов.
"Мы обжаловали постановление. Дело находится на контроле у консула Казахстана, в ближайшее время ему будет направлено официальное обращение", - сказал собеседник агентства.
Гражданин Казахстана Ким был арестован в среду, Замоскворецкий суд Москвы отправил его под стражу до 21 октября. Защита настаивала, что он, как айтишник, создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам Ким говорил в суде, что его компания - участник Сколково, не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты.
Также арестован организатор экскурсии Никита Дубас. Им вменяется часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Оба вину не признают. Еще один фигурант - директор ООО "Авангард" Александр Лазовский, он, по данным СК, улетел в ОАЭ и объявлен в международный розыск.
Согласно данным следствия, 20 августа гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли, включая экскурсовода.
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ПроисшествияГибель участников экскурсии по московскому подземельюСледственный комитет России (СК РФ)Казахстан
 
 
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