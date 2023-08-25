В Москве обжаловали арест главы IT-компании по делу о гибели диггеров
В Москве обжаловали арест главы "Спутника" Кима по делу о гибели диггеров
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПолиция в районе парка "Зарядье", где в Москве-реке обнаружили тела погибших диггеров
Полиция в районе парка "Зарядье", где в Москве-реке обнаружили тела погибших диггеров. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Защита главы IT-компании "Спутник" Александра Кима обжаловала его арест по делу о гибели восьмерых участников экскурсии в подземном коллекторе в Москве, рассказал РИА Новости его адвокат Максим Максимов.
"Мы обжаловали постановление. Дело находится на контроле у консула Казахстана, в ближайшее время ему будет направлено официальное обращение", - сказал собеседник агентства.
Гражданин Казахстана Ким был арестован в среду, Замоскворецкий суд Москвы отправил его под стражу до 21 октября. Защита настаивала, что он, как айтишник, создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам Ким говорил в суде, что его компания - участник Сколково, не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты.
Также арестован организатор экскурсии Никита Дубас. Им вменяется часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Оба вину не признают. Еще один фигурант - директор ООО "Авангард" Александр Лазовский, он, по данным СК, улетел в ОАЭ и объявлен в международный розыск.
Согласно данным следствия, 20 августа гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли, включая экскурсовода.