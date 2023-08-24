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ВС России уничтожили пусковые установки ЗРК С-300 в Николаевской области
ВС России уничтожили пусковые установки ЗРК С-300 в Николаевской области - РИА Новости, 24.08.2023
ВС России уничтожили пусковые установки ЗРК С-300 в Николаевской области
Российские военные уничтожили в Николаевской области пункт управления, радиолокационную станцию и две пусковых установки украинского зенитного ракетного... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:16
2023-08-24T13:16
2023-08-24T13:16
специальная военная операция на украине
николаевская область
с-300пс
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Николаевской области пункт управления, радиолокационную станцию и две пусковых установки украинского зенитного ракетного комплекса С-300ПС, сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке. "В районе населенного пункта Зеленый Гай Николаевской области уничтожен пункт управления, радиолокационная станция и две пусковых установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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николаевская область, с-300пс, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, С-300ПС, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили пусковые установки ЗРК С-300 в Николаевской области
МО: ВС России уничтожили две пусковых установки ЗРК С-300 в Николаевской области