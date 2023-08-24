https://ria.ru/20230824/zrk-1891959863.html

ВС России уничтожили пусковые установки ЗРК С-300 в Николаевской области

ВС России уничтожили пусковые установки ЗРК С-300 в Николаевской области - РИА Новости, 24.08.2023

ВС России уничтожили пусковые установки ЗРК С-300 в Николаевской области

Российские военные уничтожили в Николаевской области пункт управления, радиолокационную станцию и две пусковых установки украинского зенитного ракетного... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T13:16

2023-08-24T13:16

2023-08-24T13:16

специальная военная операция на украине

николаевская область

с-300пс

в мире

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831929892_0:137:2048:1289_1920x0_80_0_0_9b3222f2c7e10175b696317a9442e799.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Николаевской области пункт управления, радиолокационную станцию и две пусковых установки украинского зенитного ракетного комплекса С-300ПС, сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке. "В районе населенного пункта Зеленый Гай Николаевской области уничтожен пункт управления, радиолокационная станция и две пусковых установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николаевская область, с-300пс, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины