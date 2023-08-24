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ВС России уничтожили пусковые установки ЗРК С-300 в Николаевской области - РИА Новости, 24.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/zrk-1891959863.html
ВС России уничтожили пусковые установки ЗРК С-300 в Николаевской области
ВС России уничтожили пусковые установки ЗРК С-300 в Николаевской области - РИА Новости, 24.08.2023
ВС России уничтожили пусковые установки ЗРК С-300 в Николаевской области
Российские военные уничтожили в Николаевской области пункт управления, радиолокационную станцию и две пусковых установки украинского зенитного ракетного... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:16
2023-08-24T13:16
специальная военная операция на украине
николаевская область
с-300пс
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Николаевской области пункт управления, радиолокационную станцию и две пусковых установки украинского зенитного ракетного комплекса С-300ПС, сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке. "В районе населенного пункта Зеленый Гай Николаевской области уничтожен пункт управления, радиолокационная станция и две пусковых установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаевская область
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николаевская область, с-300пс, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, С-300ПС, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили пусковые установки ЗРК С-300 в Николаевской области

МО: ВС России уничтожили две пусковых установки ЗРК С-300 в Николаевской области

CC BY 4.0 / Ukrainian Air Force / UA anti-air training 2021 S-300Украинский ЗРК С-300ПС/ПТ во время учений
Украинский ЗРК С-300ПС/ПТ во время учений - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
CC BY 4.0 / Ukrainian Air Force / UA anti-air training 2021 S-300
Украинский ЗРК С-300ПС/ПТ во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Николаевской области пункт управления, радиолокационную станцию и две пусковых установки украинского зенитного ракетного комплекса С-300ПС, сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке.
"В районе населенного пункта Зеленый Гай Николаевской области уничтожен пункт управления, радиолокационная станция и две пусковых установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС", - рассказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьС-300ПСВ миреВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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