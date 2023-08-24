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На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5 - РИА Новости, 24.08.2023
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08:58 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/zemletryasenie-1891892027.html
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5 - РИА Новости, 24.08.2023
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5
Землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T08:58
2023-08-24T08:58
в мире
турция
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АНКАРА, 24 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети X ("икс", ранее Twitter),. Согласно сообщению ведомства подземные толчки зарегистрированы в районе Ешилюрт в 08:35 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.
https://ria.ru/20230822/zemletryasenie-1891503400.html
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в мире, турция
В мире, Турция
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5

В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 24 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети X ("икс", ранее Twitter),.
Согласно сообщению ведомства подземные толчки зарегистрированы в районе Ешилюрт в 08:35 по местному времени (совпадает с мск).
Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
В Турции произошло землетрясение
22 августа, 14:01
 
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