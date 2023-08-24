https://ria.ru/20230824/zemletryasenie-1891892027.html
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5 - РИА Новости, 24.08.2023
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5
Землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T08:58
2023-08-24T08:58
2023-08-24T08:58
в мире
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg
АНКАРА, 24 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети X ("икс", ранее Twitter),. Согласно сообщению ведомства подземные толчки зарегистрированы в районе Ешилюрт в 08:35 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.
https://ria.ru/20230822/zemletryasenie-1891503400.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b567cdffe3f67a3425d869001f6ecc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5
В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5