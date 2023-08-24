https://ria.ru/20230824/zemletryasenie-1891892027.html

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5 - РИА Новости, 24.08.2023

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5

Землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T08:58

2023-08-24T08:58

2023-08-24T08:58

в мире

турция

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АНКАРА, 24 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Малатья на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети X ("икс", ранее Twitter),. Согласно сообщению ведомства подземные толчки зарегистрированы в районе Ешилюрт в 08:35 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.

https://ria.ru/20230822/zemletryasenie-1891503400.html

турция

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция