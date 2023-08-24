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Фонд развития Югры финансово поддержит завод по переработке шин - РИА Новости, 24.08.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:32 24.08.2023 (обновлено: 16:34 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/zavod-1892032603.html
Фонд развития Югры финансово поддержит завод по переработке шин
Фонд развития Югры финансово поддержит завод по переработке шин - РИА Новости, 24.08.2023
Фонд развития Югры финансово поддержит завод по переработке шин
Фонд развития Югры предоставит финансовую поддержку на модернизацию завода по пиролитической переработке автомобильных шин в Нефтеюганском районе... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T16:32
2023-08-24T16:34
ханты-мансийский автономный округ
экономика
нефтеюганский район
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Фонд развития Югры предоставит финансовую поддержку на модернизацию завода по пиролитической переработке автомобильных шин в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба Фонда. Уточняется, что экспертный совет Фонда развития Югры одобрил предоставление финансовой поддержки ООО "Геос" по программе льготных займов "Производство" в размере 14,6 миллиона рублей сроком на 3 года под 3% годовых. "Сегодня мы перерабатываем методом пиролиза до 100 тонн в год автомобильных шин и других углеводородсодержащих отходов. Новая установка позволит увеличить объемы утилизации до 720 тонн в год", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании Алексея Семеновых. Фонд развития Югры – государственный региональный фонд развития промышленности. По программам государственной поддержки фонд предоставляет льготные займы на развитие промышленной и туристской инфраструктуры в размере от 5 миллионов рублей под 1 или 3% годовых на срок от 1 года до 10 лет в зависимости от программы финансирования. В общей сложности в 2022 году по действующим программам льготной финансовой поддержки Фонд развития профинансировал реализацию 13 проектов в сфере промышленности и туристской инфраструктуры на 870 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230804/fond-1888262722.html
нефтеюганский район
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экономика, нефтеюганский район, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Экономика, Нефтеюганский район, Ханты-Мансийский автономный округ
Фонд развития Югры финансово поддержит завод по переработке шин

Фонд развития Югры передаст более 14 миллионов рублей заводу по переработке шин

© РИА Новости / Антон ДенисовПереработка покрышек
Переработка покрышек - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Переработка покрышек. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Фонд развития Югры предоставит финансовую поддержку на модернизацию завода по пиролитической переработке автомобильных шин в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба Фонда.
Уточняется, что экспертный совет Фонда развития Югры одобрил предоставление финансовой поддержки ООО "Геос" по программе льготных займов "Производство" в размере 14,6 миллиона рублей сроком на 3 года под 3% годовых.
«
"Сегодня мы перерабатываем методом пиролиза до 100 тонн в год автомобильных шин и других углеводородсодержащих отходов. Новая установка позволит увеличить объемы утилизации до 720 тонн в год", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании Алексея Семеновых.
Фонд развития Югры – государственный региональный фонд развития промышленности. По программам государственной поддержки фонд предоставляет льготные займы на развитие промышленной и туристской инфраструктуры в размере от 5 миллионов рублей под 1 или 3% годовых на срок от 1 года до 10 лет в зависимости от программы финансирования.
В общей сложности в 2022 году по действующим программам льготной финансовой поддержки Фонд развития профинансировал реализацию 13 проектов в сфере промышленности и туристской инфраструктуры на 870 миллионов рублей.
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Кредитный портфель Фонда развития Югры превысил два миллиарда рублей
4 августа, 18:16
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаНефтеюганский районХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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