https://ria.ru/20230824/zavod-1892032603.html

Фонд развития Югры финансово поддержит завод по переработке шин

Фонд развития Югры финансово поддержит завод по переработке шин - РИА Новости, 24.08.2023

Фонд развития Югры финансово поддержит завод по переработке шин

Фонд развития Югры предоставит финансовую поддержку на модернизацию завода по пиролитической переработке автомобильных шин в Нефтеюганском районе... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T16:32

2023-08-24T16:32

2023-08-24T16:34

ханты-мансийский автономный округ

экономика

нефтеюганский район

ханты-мансийский автономный округ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156145/94/1561459409_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fc2271ba3960fcc9eb65af0fec8e741.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Фонд развития Югры предоставит финансовую поддержку на модернизацию завода по пиролитической переработке автомобильных шин в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба Фонда. Уточняется, что экспертный совет Фонда развития Югры одобрил предоставление финансовой поддержки ООО "Геос" по программе льготных займов "Производство" в размере 14,6 миллиона рублей сроком на 3 года под 3% годовых. "Сегодня мы перерабатываем методом пиролиза до 100 тонн в год автомобильных шин и других углеводородсодержащих отходов. Новая установка позволит увеличить объемы утилизации до 720 тонн в год", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании Алексея Семеновых. Фонд развития Югры – государственный региональный фонд развития промышленности. По программам государственной поддержки фонд предоставляет льготные займы на развитие промышленной и туристской инфраструктуры в размере от 5 миллионов рублей под 1 или 3% годовых на срок от 1 года до 10 лет в зависимости от программы финансирования. В общей сложности в 2022 году по действующим программам льготной финансовой поддержки Фонд развития профинансировал реализацию 13 проектов в сфере промышленности и туристской инфраструктуры на 870 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230804/fond-1888262722.html

нефтеюганский район

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, нефтеюганский район, ханты-мансийский автономный округ