https://ria.ru/20230824/zakon-1891943245.html

Закон "Об охране Байкала" нуждается в поправках, заявил Кобзев

Закон "Об охране Байкала" нуждается в поправках, заявил Кобзев - РИА Новости, 24.08.2023

Закон "Об охране Байкала" нуждается в поправках, заявил Кобзев

Чтобы защитить конституционные права граждан РФ, проживающих в центральной экологической зоне, необходимо внести поправки в закон "Об охране Байкала", сообщил... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:17

2023-08-24T12:17

2023-08-24T12:17

иркутская область

игорь кобзев

иркутская область

байкал

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ИРКУТСК, 24 авг - РИА Новости. Чтобы защитить конституционные права граждан РФ, проживающих в центральной экологической зоне, необходимо внести поправки в закон "Об охране Байкала", сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев после совещания в правительстве с депутатами Государственной думы РФ. В Иркутской области с рабочим визитом побывала делегация депутатов Государственной думы РФ. Представители депутатского корпуса, общественники и ученые ознакомились с объектами экологической и социально-экономической инфраструктуры, провели встречи с населением. Возглавил делегацию председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы РФ Дмитрий Кобылкин. Итоги работы на территории Приангарья и Республики Бурятия подвели в четверг в правительстве Иркутской области. Участие в совещании приняли губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. По словам Игоря Кобзева, действующий сейчас закон о защите озера Байкал накладывает ряд ограничений на проведение селезащитных работ, модернизацию коммунальной инфраструктуры, на повышение транспортной доступности для жителей центральной экологической зоны Байкала. Также ограничения не позволяют выполнить поручение президента РФ по строительству автомобильной дороги на острове Ольхон. Поправки в федеральный закон "Об охране озера Байкал" были приняты Госдумой в первом чтении. Осенью состоится второе чтение. По итогам поездки в Иркутскую область и Республику Бурятию будут сформированы и представлены предложения по корректировке поправок. "На территории Иркутской области в центральной экологической зоне проживает почти 36 тысяч жителей в более чем 70 населенных пунктах. Люди имеют свои права, в ходе поездки мы услышали, что эти права нарушены. Сегодня на совещании прозвучала фраза "лицом к природе, но не нарушая прав граждан". Это то, к чему нужно стремиться. Поэтому компромисс, который ищут депутаты, необходим", - сказал Игорь Кобзев. На совещании участники обсудили наиболее острые вопросы, которые поднимались на встречах с жителями, а также с научным сообществом и общественниками. В частности, говорили о защите конституционных прав граждан, проживающих в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, где местные жители не могут пользоваться президентскими программами, материнским капиталом, не работает сельская ипотека, нельзя оформить индивидуальное предпринимательство.

https://ria.ru/20230815/forum-1890246946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

игорь кобзев, иркутская область, байкал