https://ria.ru/20230824/yugra-1892037894.html
Фонд развития Югры поможет улучшить выпуск комплектующих для нефтепроводов
Фонд развития Югры поможет улучшить выпуск комплектующих для нефтепроводов - РИА Новости, 24.08.2023
Фонд развития Югры поможет улучшить выпуск комплектующих для нефтепроводов
Фонд развития Югры профинансирует производство комплектующих для защиты нефтепроводов, за счет реализации проекта налоговые платежи в региональный бюджет... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T16:53
2023-08-24T16:53
2023-08-24T16:53
ханты-мансийский автономный округ
экономика
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Фонд развития Югры профинансирует производство комплектующих для защиты нефтепроводов, за счет реализации проекта налоговые платежи в региональный бюджет превысят 25 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Фонда. "Фонд развития Югры предоставит льготный заем по программе льготного финансирования "Производство" в размере 21 миллион рублей под 3% годовых ООО "Нефтегаздеталь". Соответствующее решение принял экспертный совет Фонда развития. За счет средств займа компания планирует приобрести новое оборудование для модернизации производственного цеха по комплексной защите сварных соединений промысловых и технологических трубопроводов в Сургуте", - говорится в сообщении.За счет займа "Нефтегаздеталь" планирует увеличить производство своей инновационной продукции – втулки из нержавеющей стали для защиты нефтепроводов – и выйти на новые рынки. Задачей технического решения является повышение надежности конструкции узла сварного соединения трубопровода, обеспечение прочности соединения и повышение долговечности службы трубопровода за счет обеспечения надежности герметизации сварного стыка, повышение гидродинамики в ламинарном потоке среды, уточнили в фонде. Подчеркивается, что при реализации проекта будет создано не менее пяти рабочих мест, а налоговые платежи в региональный и местный бюджеты превысят 25 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230824/zavod-1892032603.html
ханты-мансийский автономный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Экономика, Ханты-Мансийский автономный округ