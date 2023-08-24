https://ria.ru/20230824/vzryvy-1891890943.html
На севере Донецка прогремели взрывы
На севере Донецка прогремели взрывы - РИА Новости, 24.08.2023
На севере Донецка прогремели взрывы
Взрывы артиллерийских снарядов раздаются на севере Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T08:45
2023-08-24T08:45
2023-08-24T08:57
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Взрывы артиллерийских снарядов раздаются на севере Донецка, передает корреспондент РИА Новости. Сначала слышен "выход", или залп, что означает, что орудие находится недалеко от города, затем свист снаряда и звук взрыва. Несмотря на это, на улицах Донецка много машин и пешеходов.ВСУ накануне ожесточенно обстреливали столицу ДНР из артиллерии калибра 155 миллиметров, в том числе кассетными боеприпасами. Удары продолжились и ночью. После полуночи украинские военные выпустили по различным районам города уже более 50 снарядов.Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, повреждены стоматологический корпус центральной городской больницы и многоквартирный дом.
https://ria.ru/20230823/artilleriya-1891709413.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика
На севере Донецка прогремели взрывы
На севере Донецка прогремели взрывы артиллерийских снарядов