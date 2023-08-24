https://ria.ru/20230824/vzryvy-1891890943.html

На севере Донецка прогремели взрывы

На севере Донецка прогремели взрывы - РИА Новости, 24.08.2023

На севере Донецка прогремели взрывы

Взрывы артиллерийских снарядов раздаются на севере Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T08:45

2023-08-24T08:45

2023-08-24T08:57

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Взрывы артиллерийских снарядов раздаются на севере Донецка, передает корреспондент РИА Новости. Сначала слышен "выход", или залп, что означает, что орудие находится недалеко от города, затем свист снаряда и звук взрыва. Несмотря на это, на улицах Донецка много машин и пешеходов.ВСУ накануне ожесточенно обстреливали столицу ДНР из артиллерии калибра 155 миллиметров, в том числе кассетными боеприпасами. Удары продолжились и ночью. После полуночи украинские военные выпустили по различным районам города уже более 50 снарядов.Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, повреждены стоматологический корпус центральной городской больницы и многоквартирный дом.

https://ria.ru/20230823/artilleriya-1891709413.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика