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На севере Донецка прогремели взрывы - РИА Новости, 24.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:45 24.08.2023 (обновлено: 08:57 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/vzryvy-1891890943.html
На севере Донецка прогремели взрывы
На севере Донецка прогремели взрывы - РИА Новости, 24.08.2023
На севере Донецка прогремели взрывы
Взрывы артиллерийских снарядов раздаются на севере Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T08:45
2023-08-24T08:57
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Взрывы артиллерийских снарядов раздаются на севере Донецка, передает корреспондент РИА Новости. Сначала слышен "выход", или залп, что означает, что орудие находится недалеко от города, затем свист снаряда и звук взрыва. Несмотря на это, на улицах Донецка много машин и пешеходов.ВСУ накануне ожесточенно обстреливали столицу ДНР из артиллерии калибра 155 миллиметров, в том числе кассетными боеприпасами. Удары продолжились и ночью. После полуночи украинские военные выпустили по различным районам города уже более 50 снарядов.Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, повреждены стоматологический корпус центральной городской больницы и многоквартирный дом.
https://ria.ru/20230823/artilleriya-1891709413.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика
На севере Донецка прогремели взрывы

На севере Донецка прогремели взрывы артиллерийских снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно в жилом доме в Донецке
Разбитое окно в жилом доме в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно в жилом доме в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Взрывы артиллерийских снарядов раздаются на севере Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Сначала слышен "выход", или залп, что означает, что орудие находится недалеко от города, затем свист снаряда и звук взрыва.
Несмотря на это, на улицах Донецка много машин и пешеходов.
ВСУ накануне ожесточенно обстреливали столицу ДНР из артиллерии калибра 155 миллиметров, в том числе кассетными боеприпасами. Удары продолжились и ночью. После полуночи украинские военные выпустили по различным районам города уже более 50 снарядов.
Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, повреждены стоматологический корпус центральной городской больницы и многоквартирный дом.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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