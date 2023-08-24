Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура разберется с выселением детей участника СВО на Кубани - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/vyselenie-1891976992.html
Генпрокуратура разберется с выселением детей участника СВО на Кубани
Генпрокуратура разберется с выселением детей участника СВО на Кубани - РИА Новости, 24.08.2023
Генпрокуратура разберется с выселением детей участника СВО на Кубани
Генпрокуратура России взяла на контроль ситуацию с выселением из ипотечной квартиры вдовы участника спецоперации с двумя детьми в Краснодаре, семье будет... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:01
2023-08-24T14:01
генеральная прокуратура рф
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595545042_0:41:3015:1737_1920x0_80_0_0_e7a975d8e3f6e9dbad957e5c817fbb3f.jpg
КРАСНОДАР, 24 авг - РИА Новости. Генпрокуратура России взяла на контроль ситуацию с выселением из ипотечной квартиры вдовы участника спецоперации с двумя детьми в Краснодаре, семье будет подобрано новое жилье, сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что женщина и двое несовершеннолетних детей были выселены из квартиры из-за задолженности по ипотеке. Суд расторгнул кредитный договор по инициативе банка, жилое помещение взыскали. Глава семьи погиб при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. От региональных властей вдова получила единовременную материальную помощь в размере 1,2 миллиона рублей. Также ей назначено ежемесячное пособие. Сейчас она ожидает выплаты от Минобороны России, добавляют в надзорном ведомстве. "Прокуратура взяла на контроль вопрос фактического получения денежных средств, положенных в таких случаях семьям военнослужащих. Кроме того, по поручению Генпрокуратуры России матери двоих детей будет оказано содействие в подборе и покупке нового жилья. Сейчас семья проживает в съемной квартире", - говорится в сообщении. Кроме того, прокуратура даст оценку законности принятых судебных постановлений, правомерности действий должностных лиц банка и службы приставов.
https://ria.ru/20230817/kriminal-1890457474.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595545042_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4f35efc77e6a7601f4537115b947a067.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
генеральная прокуратура рф, краснодарский край, происшествия
Генеральная прокуратура РФ, Краснодарский край, Происшествия
Генпрокуратура разберется с выселением детей участника СВО на Кубани

Генпрокуратура разберется с выселением вдовы и детей участника СВО на Кубани

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 24 авг - РИА Новости. Генпрокуратура России взяла на контроль ситуацию с выселением из ипотечной квартиры вдовы участника спецоперации с двумя детьми в Краснодаре, семье будет подобрано новое жилье, сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что женщина и двое несовершеннолетних детей были выселены из квартиры из-за задолженности по ипотеке. Суд расторгнул кредитный договор по инициативе банка, жилое помещение взыскали.
Глава семьи погиб при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. От региональных властей вдова получила единовременную материальную помощь в размере 1,2 миллиона рублей. Также ей назначено ежемесячное пособие. Сейчас она ожидает выплаты от Минобороны России, добавляют в надзорном ведомстве.
"Прокуратура взяла на контроль вопрос фактического получения денежных средств, положенных в таких случаях семьям военнослужащих. Кроме того, по поручению Генпрокуратуры России матери двоих детей будет оказано содействие в подборе и покупке нового жилья. Сейчас семья проживает в съемной квартире", - говорится в сообщении.
Кроме того, прокуратура даст оценку законности принятых судебных постановлений, правомерности действий должностных лиц банка и службы приставов.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
"Теперь ищут по всей стране". Что случилось с участником СВО на Урале
17 августа, 08:00
 
Генеральная прокуратура РФКраснодарский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала