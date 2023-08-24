https://ria.ru/20230824/vyselenie-1891976992.html
Генпрокуратура разберется с выселением детей участника СВО на Кубани
Генпрокуратура разберется с выселением детей участника СВО на Кубани - РИА Новости, 24.08.2023
Генпрокуратура разберется с выселением детей участника СВО на Кубани
Генпрокуратура России взяла на контроль ситуацию с выселением из ипотечной квартиры вдовы участника спецоперации с двумя детьми в Краснодаре, семье будет... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:01
2023-08-24T14:01
2023-08-24T14:01
генеральная прокуратура рф
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 24 авг - РИА Новости. Генпрокуратура России взяла на контроль ситуацию с выселением из ипотечной квартиры вдовы участника спецоперации с двумя детьми в Краснодаре, семье будет подобрано новое жилье, сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что женщина и двое несовершеннолетних детей были выселены из квартиры из-за задолженности по ипотеке. Суд расторгнул кредитный договор по инициативе банка, жилое помещение взыскали. Глава семьи погиб при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. От региональных властей вдова получила единовременную материальную помощь в размере 1,2 миллиона рублей. Также ей назначено ежемесячное пособие. Сейчас она ожидает выплаты от Минобороны России, добавляют в надзорном ведомстве. "Прокуратура взяла на контроль вопрос фактического получения денежных средств, положенных в таких случаях семьям военнослужащих. Кроме того, по поручению Генпрокуратуры России матери двоих детей будет оказано содействие в подборе и покупке нового жилья. Сейчас семья проживает в съемной квартире", - говорится в сообщении. Кроме того, прокуратура даст оценку законности принятых судебных постановлений, правомерности действий должностных лиц банка и службы приставов.
https://ria.ru/20230817/kriminal-1890457474.html
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, краснодарский край, происшествия
Генеральная прокуратура РФ, Краснодарский край, Происшествия
Генпрокуратура разберется с выселением детей участника СВО на Кубани
Генпрокуратура разберется с выселением вдовы и детей участника СВО на Кубани
КРАСНОДАР, 24 авг - РИА Новости.
Генпрокуратура России взяла на контроль ситуацию с выселением из ипотечной квартиры вдовы участника спецоперации с двумя детьми в Краснодаре, семье будет подобрано новое жилье, сообщила
пресс-служба ведомства.
Отмечается, что женщина и двое несовершеннолетних детей были выселены из квартиры из-за задолженности по ипотеке. Суд расторгнул кредитный договор по инициативе банка, жилое помещение взыскали.
Глава семьи погиб при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. От региональных властей вдова получила единовременную материальную помощь в размере 1,2 миллиона рублей. Также ей назначено ежемесячное пособие. Сейчас она ожидает выплаты от Минобороны России, добавляют в надзорном ведомстве.
"Прокуратура взяла на контроль вопрос фактического получения денежных средств, положенных в таких случаях семьям военнослужащих. Кроме того, по поручению Генпрокуратуры России матери двоих детей будет оказано содействие в подборе и покупке нового жилья. Сейчас семья проживает в съемной квартире", - говорится в сообщении.
Кроме того, прокуратура даст оценку законности принятых судебных постановлений, правомерности действий должностных лиц банка и службы приставов.
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