https://ria.ru/20230824/vyselenie-1891976992.html

Генпрокуратура разберется с выселением детей участника СВО на Кубани

Генпрокуратура разберется с выселением детей участника СВО на Кубани - РИА Новости, 24.08.2023

Генпрокуратура разберется с выселением детей участника СВО на Кубани

Генпрокуратура России взяла на контроль ситуацию с выселением из ипотечной квартиры вдовы участника спецоперации с двумя детьми в Краснодаре, семье будет... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:01

2023-08-24T14:01

2023-08-24T14:01

генеральная прокуратура рф

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 24 авг - РИА Новости. Генпрокуратура России взяла на контроль ситуацию с выселением из ипотечной квартиры вдовы участника спецоперации с двумя детьми в Краснодаре, семье будет подобрано новое жилье, сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что женщина и двое несовершеннолетних детей были выселены из квартиры из-за задолженности по ипотеке. Суд расторгнул кредитный договор по инициативе банка, жилое помещение взыскали. Глава семьи погиб при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. От региональных властей вдова получила единовременную материальную помощь в размере 1,2 миллиона рублей. Также ей назначено ежемесячное пособие. Сейчас она ожидает выплаты от Минобороны России, добавляют в надзорном ведомстве. "Прокуратура взяла на контроль вопрос фактического получения денежных средств, положенных в таких случаях семьям военнослужащих. Кроме того, по поручению Генпрокуратуры России матери двоих детей будет оказано содействие в подборе и покупке нового жилья. Сейчас семья проживает в съемной квартире", - говорится в сообщении. Кроме того, прокуратура даст оценку законности принятых судебных постановлений, правомерности действий должностных лиц банка и службы приставов.

https://ria.ru/20230817/kriminal-1890457474.html

краснодарский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

генеральная прокуратура рф, краснодарский край, происшествия