https://ria.ru/20230824/vybory-1892078669.html

Пушилин заявил о готовности ДНР к проведению выборов

Пушилин заявил о готовности ДНР к проведению выборов - РИА Новости, 24.08.2023

Пушилин заявил о готовности ДНР к проведению выборов

Донецкая Народная Республика готова к проведению выборов в сентябре, возникают вопросы безопасности, но система выстроена, сообщил президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T19:23

2023-08-24T19:23

2023-08-24T19:45

в мире

донецкая народная республика

владимир путин

денис пушилин

единый день голосования в россии

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Донецкая Народная Республика готова к проведению выборов в сентябре, возникают вопросы безопасности, но система выстроена, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио главы ДНР Денис Пушилин."Я считаю, что мы готовы. Безусловно, вопросы безопасности волнуют. Но все это выстроено, система с силовым блоком отработана", - сказал Пушилин во время встречи с главой государства.

донецкая народная республика

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, единый день голосования в россии, россия