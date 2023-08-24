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Пушилин заявил о готовности ДНР к проведению выборов
Пушилин заявил о готовности ДНР к проведению выборов - РИА Новости, 24.08.2023
Пушилин заявил о готовности ДНР к проведению выборов
Донецкая Народная Республика готова к проведению выборов в сентябре, возникают вопросы безопасности, но система выстроена, сообщил президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T19:23
2023-08-24T19:23
2023-08-24T19:45
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
денис пушилин
единый день голосования в россии
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Донецкая Народная Республика готова к проведению выборов в сентябре, возникают вопросы безопасности, но система выстроена, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио главы ДНР Денис Пушилин."Я считаю, что мы готовы. Безусловно, вопросы безопасности волнуют. Но все это выстроено, система с силовым блоком отработана", - сказал Пушилин во время встречи с главой государства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, единый день голосования в россии, россия
В мире, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Денис Пушилин, Единый день голосования в России, Россия
Пушилин заявил о готовности ДНР к проведению выборов
Пушилин: ДНР готова к выборам в сентябре, но есть вопросы безопасности