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Трамп усомнился в том, что Байден "дотянет" до выборов

Трамп усомнился в том, что Байден "дотянет" до выборов - РИА Новости, 24.08.2023

Трамп усомнился в том, что Байден "дотянет" до выборов

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его преемник Джо Байден не дотянет до выборов президента 2024 года. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T04:27

2023-08-24T04:27

2023-08-24T04:27

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в мире

джо байден

дональд трамп

такер карлсон

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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его преемник Джо Байден не дотянет до выборов президента 2024 года. "Я не думаю, что он достигнет ворот", - заявил Трамп в интервью ведущему Такеру Карлсону, которое тот опубликовал в соцсети Х (бывшая Twitter). Так он ответил на вопрос, сможет ли Байден дотянуть до ноября 2024 года, когда американцы будут в очередной раз выбирать президента. Как заявил Трамп, Байден слаб по всем параметрам. "Думаю, он слабее разумом, чем физически. А физически он не совсем триатлонист, да вообще никакой не спортсмен", - сказал политик. "Когда он ходит, он не может поднять ноги от земли… На пляже он не может поднять шезлонг… На пляже он выглядит ужасно, не может ходить по песку, это не так сложно", - добавил он. Байден стал старейшим президентом в истории США, сейчас ему 80 лет, Трампу 77 лет.

https://ria.ru/20230823/podderzhka-1891829902.html

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сша, в мире, джо байден, дональд трамп, такер карлсон