https://ria.ru/20230824/vtb-1892028027.html
ВТБ признан лидером рынка Private banking в России
ВТБ признан лидером рынка Private banking в России - РИА Новости, 24.08.2023
ВТБ признан лидером рынка Private banking в России
Журнал Forbes составил рейтинг банков для крупного частного капитала, его возглавил ВТБ, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T16:27
2023-08-24T16:27
2023-08-24T16:27
россия
втб
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Журнал Forbes составил рейтинг банков для крупного частного капитала, его возглавил ВТБ, сообщает пресс-служба кредитной организации. Как отмечается в сообщении, по итогам первого полугодия 2023 года объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 3 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 11%. Общее число VIP-клиентов ВТБ превышает 53,5 тысячи человек. При составлении рейтинга организаторы оценивали ключевые показатели финансовых организаций в работе с премиальными клиентами – число пользователей продуктов и услуг, в том числе HNWI, активы под управлением, количество офисов и условия по классическим рублевым депозитам. В пресс-службе отметили, что с начала 2022 года ВТБ перестроил работу с состоятельными клиентами – заместил финансовые инструменты, которые перестали работать на российском рынке, в сферах, связанных с иностранными юрисдикциями, заново выстроил инфраструктуру банковского обслуживания.
https://ria.ru/20230823/vtb-1891768253.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, втб
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Журнал Forbes составил рейтинг банков для крупного частного капитала, его возглавил ВТБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Как отмечается в сообщении, по итогам первого полугодия 2023 года объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 3 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 11%. Общее число VIP-клиентов ВТБ
превышает 53,5 тысячи человек.
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При составлении рейтинга организаторы оценивали ключевые показатели финансовых организаций в работе с премиальными клиентами – число пользователей продуктов и услуг, в том числе HNWI, активы под управлением, количество офисов и условия по классическим рублевым депозитам.
В пресс-службе отметили, что с начала 2022 года ВТБ перестроил работу с состоятельными клиентами – заместил финансовые инструменты, которые перестали работать на российском рынке, в сферах, связанных с иностранными юрисдикциями, заново выстроил инфраструктуру банковского обслуживания.