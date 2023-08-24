https://ria.ru/20230824/vtb-1892028027.html

ВТБ признан лидером рынка Private banking в России

ВТБ признан лидером рынка Private banking в России - РИА Новости, 24.08.2023

ВТБ признан лидером рынка Private banking в России

Журнал Forbes составил рейтинг банков для крупного частного капитала, его возглавил ВТБ, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T16:27

2023-08-24T16:27

2023-08-24T16:27

россия

втб

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Журнал Forbes составил рейтинг банков для крупного частного капитала, его возглавил ВТБ, сообщает пресс-служба кредитной организации. Как отмечается в сообщении, по итогам первого полугодия 2023 года объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 3 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 11%. Общее число VIP-клиентов ВТБ превышает 53,5 тысячи человек. При составлении рейтинга организаторы оценивали ключевые показатели финансовых организаций в работе с премиальными клиентами – число пользователей продуктов и услуг, в том числе HNWI, активы под управлением, количество офисов и условия по классическим рублевым депозитам. В пресс-службе отметили, что с начала 2022 года ВТБ перестроил работу с состоятельными клиентами – заместил финансовые инструменты, которые перестали работать на российском рынке, в сферах, связанных с иностранными юрисдикциями, заново выстроил инфраструктуру банковского обслуживания.

https://ria.ru/20230823/vtb-1891768253.html

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб