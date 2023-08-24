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ВТБ выдал первые экспресс-кредиты по программе Минэкономразвития №1764
ВТБ выдал первые экспресс-кредиты по программе Минэкономразвития №1764 - РИА Новости, 24.08.2023
ВТБ выдал первые экспресс-кредиты по программе Минэкономразвития №1764
ВТБ оформил первые сделки в формате экспресс-кредита по льготной программе Минэкономразвития №1764 с предпринимателями Кемеровской, Оренбургской, Ростовской,... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:36
2023-08-24T13:36
2023-08-24T13:36
россия
денис бортников
втб
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ипотека
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ВТБ оформил первые сделки в формате экспресс-кредита по льготной программе Минэкономразвития №1764 с предпринимателями Кемеровской, Оренбургской, Ростовской, Сахалинской, Тюменской и Ульяновской областей, сообщает банк. Предприниматели – субъекты МСП могут получить в банке экспресс-кредит до 10 млн рублей по "Программе 1764" на развитие предпринимательской деятельности. Средства предоставляются по льготной ставке без залога на срок до 36 месяцев. Решение о выдаче экспресс-кредита занимает не более 5 минут. Для участия в программе заемщик должен быть субъектом МСП, обладать статусом налогового резидента РФ и работать в одной или нескольких приоритетных для государства отраслях. "ВТБ работает над тем, чтобы предоставить клиентам среднего и малого бизнеса новые возможности для развития и активно интегрирует инструменты господдержки в кредитный процесс. Теперь клиенты ВТБ, которым подходят условия программы, могут не только практически мгновенно получить необходимое финансирование, но и воспользоваться льготной ставкой", − приводятся в сообщении слова заместителя президента – председателя правления ВТБ Дениса Бортникова. Как отметили в банке, за семь месяцев 2023 года ВТБ выдал клиентам среднего и малого бизнеса по программе льготного кредитования МСП №1764 уже 100,5 миллиарда рублей, что в 2,7 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года. Кредитный портфель банка по программе с начала года вырос на 18% и превысил 184 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230823/vtb-1891768253.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, денис бортников, втб, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ипотека
Россия, Денис Бортников, ВТБ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Ипотека