https://ria.ru/20230824/vtb-1891968741.html

ВТБ выдал первые экспресс-кредиты по программе Минэкономразвития №1764

ВТБ выдал первые экспресс-кредиты по программе Минэкономразвития №1764 - РИА Новости, 24.08.2023

ВТБ выдал первые экспресс-кредиты по программе Минэкономразвития №1764

ВТБ оформил первые сделки в формате экспресс-кредита по льготной программе Минэкономразвития №1764 с предпринимателями Кемеровской, Оренбургской, Ростовской,... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T13:36

2023-08-24T13:36

2023-08-24T13:36

россия

денис бортников

втб

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

ипотека

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ВТБ оформил первые сделки в формате экспресс-кредита по льготной программе Минэкономразвития №1764 с предпринимателями Кемеровской, Оренбургской, Ростовской, Сахалинской, Тюменской и Ульяновской областей, сообщает банк. Предприниматели – субъекты МСП могут получить в банке экспресс-кредит до 10 млн рублей по "Программе 1764" на развитие предпринимательской деятельности. Средства предоставляются по льготной ставке без залога на срок до 36 месяцев. Решение о выдаче экспресс-кредита занимает не более 5 минут. Для участия в программе заемщик должен быть субъектом МСП, обладать статусом налогового резидента РФ и работать в одной или нескольких приоритетных для государства отраслях. "ВТБ работает над тем, чтобы предоставить клиентам среднего и малого бизнеса новые возможности для развития и активно интегрирует инструменты господдержки в кредитный процесс. Теперь клиенты ВТБ, которым подходят условия программы, могут не только практически мгновенно получить необходимое финансирование, но и воспользоваться льготной ставкой", − приводятся в сообщении слова заместителя президента – председателя правления ВТБ Дениса Бортникова. Как отметили в банке, за семь месяцев 2023 года ВТБ выдал клиентам среднего и малого бизнеса по программе льготного кредитования МСП №1764 уже 100,5 миллиарда рублей, что в 2,7 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года. Кредитный портфель банка по программе с начала года вырос на 18% и превысил 184 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230823/vtb-1891768253.html

россия

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Артем Смирнов

россия, денис бортников, втб, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ипотека