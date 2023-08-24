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Путин в Кремле встречается с экипажем танка "Алеша" - РИА Новости, 24.08.2023
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15:39 24.08.2023 (обновлено: 15:44 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/vstrecha-1892017456.html
Путин в Кремле встречается с экипажем танка "Алеша"
Путин в Кремле встречается с экипажем танка "Алеша" - РИА Новости, 24.08.2023
Путин в Кремле встречается с экипажем танка "Алеша"
Президент РФ Владимир Путин в Кремле проводит встречу с экипажем танка" Алеша", разгромившим украинскую колонну бронетехники и представленным к государственным... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:39
2023-08-24T15:44
безопасность
россия
владимир путин
вгтрк
павел зарубин
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Кремле проводит встречу с экипажем танка" Алеша", разгромившим украинскую колонну бронетехники и представленным к государственным наградам, кадры встречи опубликовал в своём телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Накануне глава государства вручил экипажу танка золотые звезды Героя России. "Путин в Кремле встречается с экипажем танка "Алёша". Подробности последуют", - написал Зарубин под видео встречи. Экипаж танка "Алёша", остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. Уничтожив последнюю боевую машину противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.
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безопасность, россия, владимир путин, вгтрк, павел зарубин
Безопасность, Россия, Владимир Путин, ВГТРК, Павел Зарубин
Путин в Кремле встречается с экипажем танка "Алеша"

Путин в Кремле проводит встречу с экипажем танка "Алеша"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Кремле проводит встречу с экипажем танка" Алеша", разгромившим украинскую колонну бронетехники и представленным к государственным наградам, кадры встречи опубликовал в своём телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Накануне глава государства вручил экипажу танка золотые звезды Героя России.
«
"Путин в Кремле встречается с экипажем танка "Алёша". Подробности последуют", - написал Зарубин под видео встречи.
Экипаж танка "Алёша", остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. Уничтожив последнюю боевую машину противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.
Президент РФ Владимир Путин и командир танковой роты Расим Баксиков удостоенный звания Герой России, на праздновании 80-летия победы в Курской битве. 23 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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