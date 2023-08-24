https://ria.ru/20230824/vpp-1891980879.html

Глава Приамурья оценил строительство новой ВПП в аэропорту Благовещенска

Глава Приамурья оценил строительство новой ВПП в аэропорту Благовещенска - РИА Новости, 24.08.2023

Глава Приамурья оценил строительство новой ВПП в аэропорту Благовещенска

Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил ход строительства новой взлетно-посадочной полосы и международного терминала в аэропорту Благовещенска,... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:18

2023-08-24T14:18

2023-08-24T14:18

амурская область

василий орлов (губернатор)

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил ход строительства новой взлетно-посадочной полосы и международного терминала в аэропорту Благовещенска, сообщает правительство Приамурья. Основные работы на взлетно-посадочной полосе планируют завершить в октябре текущего года. После этого начнутся пуско-наладочные работы и испытания. Уже к концу 2023 года аэропорт сможет принимать самолеты на новой взлетно-посадочной полосе, но сдать объект полностью в эксплуатацию должны в 2024 году. "Новые международный терминал и взлетно-посадочная полоса, которая позволит принимать все типы самолетов, дадут импульс развитию как самого аэропорта, так и сферы туризма в регионе в целом. Мы сможем значительно расширить маршрутную сеть и увеличить пассажиропоток. Это в свою очередь повысит транспортную доступность области и уровень обслуживания жителей и гостей региона. Объекты — стратегически важные для нас, ход их строительства будем контролировать", - сказал Орлов. Параллельно подрядчик будет реконструировать старый перрон аэропорта. В ближайшее время на действующем перроне начнется подготовка оснований под неподвижные галереи телескопических трапов. Стройка международного терминала аэропорта стартовала только в конце мая. На данный момент формируется свайное поле под новое здание. Строителям предстоит уложить 2190 свай длиной по 11 метров каждая, пока установлено 650 таких свай.

https://ria.ru/20230823/dvory-1891644042.html

благовещенск

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василий орлов (губернатор), благовещенск