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Глава Приамурья оценил строительство новой ВПП в аэропорту Благовещенска
Глава Приамурья оценил строительство новой ВПП в аэропорту Благовещенска - РИА Новости, 24.08.2023
Глава Приамурья оценил строительство новой ВПП в аэропорту Благовещенска
Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил ход строительства новой взлетно-посадочной полосы и международного терминала в аэропорту Благовещенска,... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:18
2023-08-24T14:18
2023-08-24T14:18
амурская область
василий орлов (губернатор)
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил ход строительства новой взлетно-посадочной полосы и международного терминала в аэропорту Благовещенска, сообщает правительство Приамурья. Основные работы на взлетно-посадочной полосе планируют завершить в октябре текущего года. После этого начнутся пуско-наладочные работы и испытания. Уже к концу 2023 года аэропорт сможет принимать самолеты на новой взлетно-посадочной полосе, но сдать объект полностью в эксплуатацию должны в 2024 году. "Новые международный терминал и взлетно-посадочная полоса, которая позволит принимать все типы самолетов, дадут импульс развитию как самого аэропорта, так и сферы туризма в регионе в целом. Мы сможем значительно расширить маршрутную сеть и увеличить пассажиропоток. Это в свою очередь повысит транспортную доступность области и уровень обслуживания жителей и гостей региона. Объекты — стратегически важные для нас, ход их строительства будем контролировать", - сказал Орлов. Параллельно подрядчик будет реконструировать старый перрон аэропорта. В ближайшее время на действующем перроне начнется подготовка оснований под неподвижные галереи телескопических трапов. Стройка международного терминала аэропорта стартовала только в конце мая. На данный момент формируется свайное поле под новое здание. Строителям предстоит уложить 2190 свай длиной по 11 метров каждая, пока установлено 650 таких свай.
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василий орлов (губернатор), благовещенск
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Благовещенск
Глава Приамурья оценил строительство новой ВПП в аэропорту Благовещенска
Глава Приамурья Орлов оценил строительство новой ВПП в аэропорту Благовещенска
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил ход строительства новой взлетно-посадочной полосы и международного терминала в аэропорту Благовещенска, сообщает правительство Приамурья.
Основные работы на взлетно-посадочной полосе планируют завершить в октябре текущего года. После этого начнутся пуско-наладочные работы и испытания. Уже к концу 2023 года аэропорт сможет принимать самолеты на новой взлетно-посадочной полосе, но сдать объект полностью в эксплуатацию должны в 2024 году.
"Новые международный терминал и взлетно-посадочная полоса, которая позволит принимать все типы самолетов, дадут импульс развитию как самого аэропорта, так и сферы туризма в регионе в целом. Мы сможем значительно расширить маршрутную сеть и увеличить пассажиропоток. Это в свою очередь повысит транспортную доступность области и уровень обслуживания жителей и гостей региона. Объекты — стратегически важные для нас, ход их строительства будем контролировать", - сказал Орлов.
Параллельно подрядчик будет реконструировать старый перрон аэропорта. В ближайшее время на действующем перроне начнется подготовка оснований под неподвижные галереи телескопических трапов.
Стройка международного терминала аэропорта стартовала только в конце мая. На данный момент формируется свайное поле под новое здание. Строителям предстоит уложить 2190 свай длиной по 11 метров каждая, пока установлено 650 таких свай.
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