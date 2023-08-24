https://ria.ru/20230824/voyna-1891873263.html

СМИ: США объявили войну союзнику по НАТО

СМИ: США объявили войну союзнику по НАТО - РИА Новости, 24.08.2023

СМИ: США объявили войну союзнику по НАТО

США находятся в состоянии негласной и необъявленной войны против Турции, заявил обозреватель газеты Yeni Safak Тамер Коркмаз. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T02:31

2023-08-24T02:31

2023-08-24T04:57

в мире

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. США находятся в состоянии негласной и необъявленной войны против Турции, заявил обозреватель газеты Yeni Safak Тамер Коркмаз.Возмущение автора вызвали очередные учения американских военных с боевиками запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). "Они показывают, что являются союзниками РПК, а не Турции!" – считает он.По словам журналиста, командующий американским спецназом Джефф Деннис недавно принял участие "выпускной" церемонии курдских бойцов, которых "он обучал на севере Сирии"."Турция находится в состоянии "тайной", негласной, необъявленной войны с США, которые фактически являются ее стратегическим противником! В этих условиях никакой "новой эры с США" (объявленной главой Белого дома Джо Байденом. – ред.) быть не может", - утверждает Коркмаз.Кроме того, он упрекнул США за отправку эсминца USS Ramage к берегам Кипра после столкновений миротворцев ООН и турок-киприотов в буферной зоне острова. Также его негодование вызвало заявление американского Госдепа о том, что в 2024 году США не будут применять эмбарго на поставки оружия Кипру."Оказывая, с одной стороны, всевозможную поддержку грекам-киприотам, с другой – Греции, организуют и готовят этот избалованный дуэт западного клуба против Турции. Мы говорим о еще одном ярком примере того, что США являются союзником для них и врагом для нашей Турции!" – резюмирует обозреватель.На прошлой неделе агентство Anadolu сообщило со ссылкой на источники, что американские военные провели учения с боевиками РПК в северо-восточной сирийской провинции Хасеке, в них были задействованы зенитные установки и различное тяжелое вооружение.Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230804/turtsiya-1888162858.html

https://ria.ru/20230513/oppozitsiya-1871502260.html

турция

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в мире, турция, сша, кипр, джо байден, оон, государственный департамент сша