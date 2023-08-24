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В Германии на камеру попал "человек-волк" - РИА Новости, 24.08.2023
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19:55 24.08.2023 (обновлено: 20:21 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/volk-1892083333.html
В Германии на камеру попал "человек-волк"
В Германии на камеру попал "человек-волк" - РИА Новости, 24.08.2023
В Германии на камеру попал "человек-волк"
Отшельника, которого часто называют "человеком-волком", сняли на камеру мобильного телефона в горах Гарц в центральной Германии, пишет газета Bild. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T19:55
2023-08-24T20:21
германия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Отшельника, которого часто называют "человеком-волком", сняли на камеру мобильного телефона в горах Гарц в центральной Германии, пишет газета Bild. О загадочном мужчине, который живет в лесах около города Бланкенбург, сообщается уже много лет. Местные жители также находили в этой местности вырытые ямы для костра и примитивные жилища. Кроме того, пожарным службам приходилось несколько раз тушить разведенные костры. "Теперь появилось первое фотодоказательство", — пишет издание, приложив к материалу снимок предполагаемого человека-волка. На фотографии можно видеть обнаженного мужчину, сидящего с опорой на палку. Кадры сняли двое жителей соседнего города Хальберштадт, которые приехали посмотреть местную пещеру. "Когда мы достигли Песчаных пещер, мы увидели человека-волка. Он стоял наверху, над одной из пещер, держа в руках длинную палку, похожую на копье", — сказала одна из очевидцев Джина Вайс.Она отметила, что человек-волк не сводил с них глаз, визуальный контакт длился около десяти минут. По мнению Вайс, мужчине приблизительно 40 лет, он выглядел грязным и вел себя как "человек каменного века из учебника истории".В марте этого года местные жители уже вызывали экстренные службы, утверждая, что видели человека-волка. Термин человек-волк пришел из средневековой медицины, когда так называли людей с избыточным волосяным покровом на теле и лице, напоминающих из-за этого волков. Впрочем, это довольно редкое заболевание, и нет никаких доказательств, что отшельник из Гарца действительно им болеет.
https://ria.ru/20230531/inoplanetyane-1875267521.html
https://ria.ru/20230520/chelovek-pauk-1873139256.html
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германия
Германия
В Германии на камеру попал "человек-волк"

В горах Гарц в Германии сняли на камеру загадочного человека-волка

© Фото очевидцаОтшельник в горах Гарц в центральной Германии
Отшельник в горах Гарц в центральной Германии
© Фото очевидца
Отшельник в горах Гарц в центральной Германии
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Отшельника, которого часто называют "человеком-волком", сняли на камеру мобильного телефона в горах Гарц в центральной Германии, пишет газета Bild.
О загадочном мужчине, который живет в лесах около города Бланкенбург, сообщается уже много лет. Местные жители также находили в этой местности вырытые ямы для костра и примитивные жилища. Кроме того, пожарным службам приходилось несколько раз тушить разведенные костры.
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"Теперь появилось первое фотодоказательство", — пишет издание, приложив к материалу снимок предполагаемого человека-волка.
На фотографии можно видеть обнаженного мужчину, сидящего с опорой на палку. Кадры сняли двое жителей соседнего города Хальберштадт, которые приехали посмотреть местную пещеру.
"Когда мы достигли Песчаных пещер, мы увидели человека-волка. Он стоял наверху, над одной из пещер, держа в руках длинную палку, похожую на копье", — сказала одна из очевидцев Джина Вайс.
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Она отметила, что человек-волк не сводил с них глаз, визуальный контакт длился около десяти минут. По мнению Вайс, мужчине приблизительно 40 лет, он выглядел грязным и вел себя как "человек каменного века из учебника истории".
В марте этого года местные жители уже вызывали экстренные службы, утверждая, что видели человека-волка.
Термин человек-волк пришел из средневековой медицины, когда так называли людей с избыточным волосяным покровом на теле и лице, напоминающих из-за этого волков. Впрочем, это довольно редкое заболевание, и нет никаких доказательств, что отшельник из Гарца действительно им болеет.
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