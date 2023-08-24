https://ria.ru/20230824/volk-1892083333.html

В Германии на камеру попал "человек-волк"

В Германии на камеру попал "человек-волк" - РИА Новости, 24.08.2023

В Германии на камеру попал "человек-волк"

Отшельника, которого часто называют "человеком-волком", сняли на камеру мобильного телефона в горах Гарц в центральной Германии, пишет газета Bild. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T19:55

2023-08-24T19:55

2023-08-24T20:21

германия

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Отшельника, которого часто называют "человеком-волком", сняли на камеру мобильного телефона в горах Гарц в центральной Германии, пишет газета Bild. О загадочном мужчине, который живет в лесах около города Бланкенбург, сообщается уже много лет. Местные жители также находили в этой местности вырытые ямы для костра и примитивные жилища. Кроме того, пожарным службам приходилось несколько раз тушить разведенные костры. "Теперь появилось первое фотодоказательство", — пишет издание, приложив к материалу снимок предполагаемого человека-волка. На фотографии можно видеть обнаженного мужчину, сидящего с опорой на палку. Кадры сняли двое жителей соседнего города Хальберштадт, которые приехали посмотреть местную пещеру. "Когда мы достигли Песчаных пещер, мы увидели человека-волка. Он стоял наверху, над одной из пещер, держа в руках длинную палку, похожую на копье", — сказала одна из очевидцев Джина Вайс.Она отметила, что человек-волк не сводил с них глаз, визуальный контакт длился около десяти минут. По мнению Вайс, мужчине приблизительно 40 лет, он выглядел грязным и вел себя как "человек каменного века из учебника истории".В марте этого года местные жители уже вызывали экстренные службы, утверждая, что видели человека-волка. Термин человек-волк пришел из средневековой медицины, когда так называли людей с избыточным волосяным покровом на теле и лице, напоминающих из-за этого волков. Впрочем, это довольно редкое заболевание, и нет никаких доказательств, что отшельник из Гарца действительно им болеет.

https://ria.ru/20230531/inoplanetyane-1875267521.html

https://ria.ru/20230520/chelovek-pauk-1873139256.html

https://ria.ru/20221217/pentagon-1839358909.html

германия

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германия