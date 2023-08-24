https://ria.ru/20230824/voda-1892074790.html

Ставропольский край отправил более десяти тонн воды бойцам спецоперации

Ставропольский край отправил более десяти тонн воды бойцам спецоперации - РИА Новости, 24.08.2023

Ставропольский край отправил более десяти тонн воды бойцам спецоперации

Более 10 тонн воды отправили бойцам спецоперации из Пятигорска в Ставропольском крае, сообщает местный штаб поддержки военнослужащих. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T19:02

2023-08-24T19:02

2023-08-24T19:02

надежные люди

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 24 авг - РИА Новости. Более 10 тонн воды отправили бойцам спецоперации из Пятигорска в Ставропольском крае, сообщает местный штаб поддержки военнослужащих. "Сегодня отправили еще более 10 тонн воды нашим ребятам. Командование части направило машины, и мы их загрузили", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале. Руководство штаба также выразило благодарность предпринимателю, который оказал поддержку и передал воду.

https://ria.ru/20230824/chuvashiya-1891959014.html

ставропольский край

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2023

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ставропольский край