https://ria.ru/20230824/voda-1892074790.html
Ставропольский край отправил более десяти тонн воды бойцам спецоперации
Ставропольский край отправил более десяти тонн воды бойцам спецоперации - РИА Новости, 24.08.2023
Ставропольский край отправил более десяти тонн воды бойцам спецоперации
Более 10 тонн воды отправили бойцам спецоперации из Пятигорска в Ставропольском крае, сообщает местный штаб поддержки военнослужащих. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T19:02
2023-08-24T19:02
2023-08-24T19:02
надежные люди
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 24 авг - РИА Новости. Более 10 тонн воды отправили бойцам спецоперации из Пятигорска в Ставропольском крае, сообщает местный штаб поддержки военнослужащих. "Сегодня отправили еще более 10 тонн воды нашим ребятам. Командование части направило машины, и мы их загрузили", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале. Руководство штаба также выразило благодарность предпринимателю, который оказал поддержку и передал воду.
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ставропольский край
Надежные люди, Ставропольский край
Ставропольский край отправил более десяти тонн воды бойцам спецоперации
Ставропольский край отправил более десяти тонн воды бойцам спецоперации
ПЯТИГОРСК, 24 авг - РИА Новости. Более 10 тонн воды отправили бойцам спецоперации из Пятигорска в Ставропольском крае, сообщает местный штаб поддержки военнослужащих.
"Сегодня отправили еще более 10 тонн воды нашим ребятам. Командование части направило машины, и мы их загрузили", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.
Руководство штаба также выразило благодарность предпринимателю, который оказал поддержку и передал воду.
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