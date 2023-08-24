https://ria.ru/20230824/voda-1891891850.html

Эксперт рассказал об опасности сброса воды с "Фукусимы" для соседних стран

Эксперт рассказал об опасности сброса воды с "Фукусимы" для соседних стран - РИА Новости, 24.08.2023

Эксперт рассказал об опасности сброса воды с "Фукусимы" для соседних стран

Через 4-5 лет после начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан радиоактивные вещества могут появиться у берегов России, Китая, Южной Кореи, Вьетнама и других РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T08:57

2023-08-24T08:57

2023-08-24T13:50

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фукусима-1

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ТОКИО, 24 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Через 4-5 лет после начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан радиоактивные вещества могут появиться у берегов России, Китая, Южной Кореи, Вьетнама и других стран, об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил представитель неправительственной организации "Гражданский центр ядерной информации" Хидэюки Бан. Оператор "Фукусимы-1" компания ТЕРСО в четверг начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой. Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих обсуждали варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. "Через 4-5 лет после начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в море радиоактивные вещества достигнут береговой линии других стран. Само собой разумеется, они достигнут Дальнего Востока России, Южной Кореи, Китая, южнее – Вьетнама, Филиппин, Тайваня, островов на юге Тихого океана. Концентрация, возможно, будет слабой, но это не значит, что риск равен нулю", - подчеркнул эксперт. Он также сказал, что ему известно о планах подать иски в связи со сбросом воды в море. "Такая подготовка ведется, мне об этом известно. Это будут коллективные иски, чтобы добиться остановки сброса воды в океан", - сказал Бан. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.

https://ria.ru/20230824/kontrol-1891880701.html

https://ria.ru/20230824/bolezn-1891875651.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, фукусима-1, япония, россия, терсо