https://ria.ru/20230824/voda-1891891850.html
Эксперт рассказал об опасности сброса воды с "Фукусимы" для соседних стран
Эксперт рассказал об опасности сброса воды с "Фукусимы" для соседних стран - РИА Новости, 24.08.2023
Эксперт рассказал об опасности сброса воды с "Фукусимы" для соседних стран
Через 4-5 лет после начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан радиоактивные вещества могут появиться у берегов России, Китая, Южной Кореи, Вьетнама и других РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T08:57
2023-08-24T08:57
2023-08-24T13:50
в мире
фукусима-1
япония
россия
терсо
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ТОКИО, 24 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Через 4-5 лет после начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан радиоактивные вещества могут появиться у берегов России, Китая, Южной Кореи, Вьетнама и других стран, об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил представитель неправительственной организации "Гражданский центр ядерной информации" Хидэюки Бан. Оператор "Фукусимы-1" компания ТЕРСО в четверг начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой. Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих обсуждали варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. "Через 4-5 лет после начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в море радиоактивные вещества достигнут береговой линии других стран. Само собой разумеется, они достигнут Дальнего Востока России, Южной Кореи, Китая, южнее – Вьетнама, Филиппин, Тайваня, островов на юге Тихого океана. Концентрация, возможно, будет слабой, но это не значит, что риск равен нулю", - подчеркнул эксперт. Он также сказал, что ему известно о планах подать иски в связи со сбросом воды в море. "Такая подготовка ведется, мне об этом известно. Это будут коллективные иски, чтобы добиться остановки сброса воды в океан", - сказал Бан. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
https://ria.ru/20230824/kontrol-1891880701.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, фукусима-1, япония, россия, терсо
В мире, Фукусима-1, Япония, Россия, ТЕРСО
Эксперт рассказал об опасности сброса воды с "Фукусимы" для соседних стран
Эксперт: зараженная вода с "Фукусимы" может появиться у берегов соседних стран
ТОКИО, 24 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Через 4-5 лет после начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан радиоактивные вещества могут появиться у берегов России, Китая, Южной Кореи, Вьетнама и других стран, об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил представитель неправительственной организации "Гражданский центр ядерной информации" Хидэюки Бан.
Оператор "Фукусимы-1" компания ТЕРСО в четверг начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой. Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих обсуждали варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие.
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"Через 4-5 лет после начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в море радиоактивные вещества достигнут береговой линии других стран. Само собой разумеется, они достигнут Дальнего Востока России, Южной Кореи, Китая, южнее – Вьетнама, Филиппин, Тайваня, островов на юге Тихого океана. Концентрация, возможно, будет слабой, но это не значит, что риск равен нулю", - подчеркнул эксперт.
Он также сказал, что ему известно о планах подать иски в связи со сбросом воды в море. "Такая подготовка ведется, мне об этом известно. Это будут коллективные иски, чтобы добиться остановки сброса воды в океан", - сказал Бан.
Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
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