Рейтинг@Mail.ru
Валютные вклады россиян сокращаются 14-й месяц подряд - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:59 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/vklady-1891869714.html
Валютные вклады россиян сокращаются 14-й месяц подряд
Валютные вклады россиян сокращаются 14-й месяц подряд - РИА Новости, 24.08.2023
Валютные вклады россиян сокращаются 14-й месяц подряд
Вклады россиян в валюте в июле упали ниже 45 миллиардов долларов, до минимума с осени 2008 года, следует из анализа данных ЦБ, проведенного РИА Новости. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T00:59
2023-08-24T00:59
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_e85ec462d010de5a183905f6c7a360e1.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Вклады россиян в валюте в июле упали ниже 45 миллиардов долларов, до минимума с осени 2008 года, следует из анализа данных ЦБ, проведенного РИА Новости. Валютные вклады россиян в июле сокращались 14-й месяц подряд: в этот раз на 1,9%, или 870 миллионов долларов, - до 44,4 миллиарда долларов. Это новый минимум с ноября 2008 года, когда вклады россиян составляли 39,8 миллиарда долларов. Основное сокращение в июле пришлось на валютные средства на текущих счетах: они уменьшились почти на 5% - до 16 миллиардов долларов, что стало минимальным значением с сентября 2017 года. Традиционные депозиты в валюте остались почти без изменений, уменьшившись лишь на 41 миллион долларов, и по итогам месяца составили 28,5 миллиарда долларов. В то же время вклады россиян в рублях в июле выросли на 1,5%, достигнув рекордных 35,85 триллиона рублей.
https://ria.ru/20230721/vklady-1885532542.html
https://ria.ru/20230811/valyuta-1889579069.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_1fd26dde1329148d5758c4ea7f6e2094.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Валютные вклады россиян сокращаются 14-й месяц подряд

Валютные вклады россиян в июле упали ниже 45 миллиардов долларов

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Вклады россиян в валюте в июле упали ниже 45 миллиардов долларов, до минимума с осени 2008 года, следует из анализа данных ЦБ, проведенного РИА Новости.
Валютные вклады россиян в июле сокращались 14-й месяц подряд: в этот раз на 1,9%, или 870 миллионов долларов, - до 44,4 миллиарда долларов. Это новый минимум с ноября 2008 года, когда вклады россиян составляли 39,8 миллиарда долларов.
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
ЦБ зафиксировал интерес россиян к вкладам в юанях
21 июля, 15:35
Основное сокращение в июле пришлось на валютные средства на текущих счетах: они уменьшились почти на 5% - до 16 миллиардов долларов, что стало минимальным значением с сентября 2017 года.
Традиционные депозиты в валюте остались почти без изменений, уменьшившись лишь на 41 миллион долларов, и по итогам месяца составили 28,5 миллиарда долларов.
В то же время вклады россиян в рублях в июле выросли на 1,5%, достигнув рекордных 35,85 триллиона рублей.
Центральный банк РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
ЦБ объяснил, почему остановил покупку валюты в рамках бюджетного правила
11 августа, 15:51
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала