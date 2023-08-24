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Валютные вклады россиян сокращаются 14-й месяц подряд
Валютные вклады россиян сокращаются 14-й месяц подряд - РИА Новости, 24.08.2023
Валютные вклады россиян сокращаются 14-й месяц подряд
Вклады россиян в валюте в июле упали ниже 45 миллиардов долларов, до минимума с осени 2008 года, следует из анализа данных ЦБ, проведенного РИА Новости. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T00:59
2023-08-24T00:59
2023-08-24T00:59
экономика
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Вклады россиян в валюте в июле упали ниже 45 миллиардов долларов, до минимума с осени 2008 года, следует из анализа данных ЦБ, проведенного РИА Новости. Валютные вклады россиян в июле сокращались 14-й месяц подряд: в этот раз на 1,9%, или 870 миллионов долларов, - до 44,4 миллиарда долларов. Это новый минимум с ноября 2008 года, когда вклады россиян составляли 39,8 миллиарда долларов. Основное сокращение в июле пришлось на валютные средства на текущих счетах: они уменьшились почти на 5% - до 16 миллиардов долларов, что стало минимальным значением с сентября 2017 года. Традиционные депозиты в валюте остались почти без изменений, уменьшившись лишь на 41 миллион долларов, и по итогам месяца составили 28,5 миллиарда долларов. В то же время вклады россиян в рублях в июле выросли на 1,5%, достигнув рекордных 35,85 триллиона рублей.
https://ria.ru/20230721/vklady-1885532542.html
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экономика
Валютные вклады россиян сокращаются 14-й месяц подряд
Валютные вклады россиян в июле упали ниже 45 миллиардов долларов
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Вклады россиян в валюте в июле упали ниже 45 миллиардов долларов, до минимума с осени 2008 года, следует из анализа данных ЦБ, проведенного РИА Новости.
Валютные вклады россиян в июле сокращались 14-й месяц подряд: в этот раз на 1,9%, или 870 миллионов долларов, - до 44,4 миллиарда долларов. Это новый минимум с ноября 2008 года, когда вклады россиян составляли 39,8 миллиарда долларов.
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Основное сокращение в июле пришлось на валютные средства на текущих счетах: они уменьшились почти на 5% - до 16 миллиардов долларов, что стало минимальным значением с сентября 2017 года.
Традиционные депозиты в валюте остались почти без изменений, уменьшившись лишь на 41 миллион долларов, и по итогам месяца составили 28,5 миллиарда долларов.
В то же время вклады россиян в рублях в июле выросли на 1,5%, достигнув рекордных 35,85 триллиона рублей.
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