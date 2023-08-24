https://ria.ru/20230824/vklady-1891869714.html

Валютные вклады россиян сокращаются 14-й месяц подряд

Валютные вклады россиян сокращаются 14-й месяц подряд - РИА Новости, 24.08.2023

Валютные вклады россиян сокращаются 14-й месяц подряд

Вклады россиян в валюте в июле упали ниже 45 миллиардов долларов, до минимума с осени 2008 года, следует из анализа данных ЦБ, проведенного РИА Новости. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T00:59

2023-08-24T00:59

2023-08-24T00:59

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_e85ec462d010de5a183905f6c7a360e1.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Вклады россиян в валюте в июле упали ниже 45 миллиардов долларов, до минимума с осени 2008 года, следует из анализа данных ЦБ, проведенного РИА Новости. Валютные вклады россиян в июле сокращались 14-й месяц подряд: в этот раз на 1,9%, или 870 миллионов долларов, - до 44,4 миллиарда долларов. Это новый минимум с ноября 2008 года, когда вклады россиян составляли 39,8 миллиарда долларов. Основное сокращение в июле пришлось на валютные средства на текущих счетах: они уменьшились почти на 5% - до 16 миллиардов долларов, что стало минимальным значением с сентября 2017 года. Традиционные депозиты в валюте остались почти без изменений, уменьшившись лишь на 41 миллион долларов, и по итогам месяца составили 28,5 миллиарда долларов. В то же время вклады россиян в рублях в июле выросли на 1,5%, достигнув рекордных 35,85 триллиона рублей.

https://ria.ru/20230721/vklady-1885532542.html

https://ria.ru/20230811/valyuta-1889579069.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика