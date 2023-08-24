https://ria.ru/20230824/vizy-1891956651.html

Эксперты рассказали, сколько сейчас придется ждать шенгенскую визу

Эксперты рассказали, сколько сейчас придется ждать шенгенскую визу - РИА Новости, 24.08.2023

Эксперты рассказали, сколько сейчас придется ждать шенгенскую визу

Ситуация с записью на подачу документов в визовые центры стран Европы к концу августа не улучшилась, в среднем получения шенгенской визы надо ждать больше... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T13:08

2023-08-24T13:08

2023-08-24T13:08

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Ситуация с записью на подачу документов в визовые центры стран Европы к концу августа не улучшилась, в среднем получения шенгенской визы надо ждать больше месяца, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."В июле-августе записаться в визовые центры большинства стран шенгенской зоны было сложно. Из-за сезона отпусков в консульствах сократилось количество сотрудников, занятых в визовом процессе, и, как следствие, количество временных слотов на подачу документов сократилось, а сроки рассмотрения документов увеличились. К концу августа ситуация в лучшую сторону не изменилась", – сообщили в АТОР.По-прежнему крайне сложно забронировать временные слоты на подачу документов в визовые центры Франции, Испании и Португалии. "В среднем выхода шенгенской визы надо ждать больше месяца", – добавили в ассоциации, отметив, что консульство Франции в Москве лидирует по степени лояльности к российским заявителям. Чаще всего, по данным АТОР, россияне получают туда многократные визы на шесть месяцев и один год.В ассоциации рассказали, что свободных слотов на запись в консульства Испании и Португалии практически нет, а выход готовых документов нередко задерживается. Участники рынка связывают это с переездом визового центра Испании в Москве, что затормозило процесс. "Документы на испанскую визу с момента их подачи рассматривают четыре-шесть недель. Чаще всего под туристические поездки консульство Испании выдает россиянам мультишенген на три месяца", – добавили в ассоциации.Отмечается, что с записью в визовые центры Италии в Москве несколько проще: есть слоты в глубину до двух недель. Также в ассоциации предупредили, что в регионах более длинные сроки ожидания, а временных слотов меньше. При этом в АТОР указали, что за меньший срок можно получить визу в Грецию (запись на 1-2 недели вперед, документы рассматривают 10-14 дней) и Венгрию (подача документов в ближайшие дни, около 2-2,5 недель). В ассоциации уточнили, что обе страны оформляют, как правило, однократные визы на срок поездки."Нет особых проблем и с получением британской визы... сейчас открыта запись на сентябрь. Сроки ожидания выхода визы составляют один-два месяца", – говорится в сообщении АТОР.

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