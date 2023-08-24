https://ria.ru/20230824/varnava-1891961043.html

Варнава объяснила, почему началась вражда между Галич и Чеботиной

Варнава объяснила, почему началась вражда между Галич и Чеботиной - РИА Новости, 24.08.2023

Варнава объяснила, почему началась вражда между Галич и Чеботиной

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава прокомментировала на YouTube-шоу "Дукалити" скандал, возникший между блогером Идой Галич и певицей Люсей Чеботиной. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T13:40

2023-08-24T13:40

2023-08-24T13:40

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Актриса и телеведущая Екатерина Варнава прокомментировала на YouTube-шоу "Дукалити" скандал, возникший между блогером Идой Галич и певицей Люсей Чеботиной. "Как человек, который немножко понимает, как это происходит внутри, в данной истории артист, который не приехал на съемку, согласившись при этом, должен дать возможность людям, которые организовывают процесс, быстро переиграть", – считает актриса.Ранее знаменитости сильно поссорились из-за того, что Чеботина не приехала на съемки детского шоу Галич "1—11". В какой-то момент ситуация дошла до того, что Ида и Люся публично высказали друг другу недовольства. И каждая говорила противоположное. По мнению Варнавы, которая дружит с Галич, блогера, скорее всего, вывело из себя то, что Чеботина не брала трубку, когда ее ждали на съемочной площадке. "Мне кажется, зная Иду, что она это сделала (публично осветила ссору. — Прим. ред.) только из-за того, что там не взяли трубку, — предположила Екатерина Варнава. — И это был такой крик, потому что у тебя рушится процесс". Развлекательно-интеллектуальное шоу "1—11" выходит на YouTube с 2019 года. В нем обычные ученики встречаются со знаменитостями и выясняют "кто умнее", отвечая на вопросы из школьной программы. За время существования проекта его гостями стали Полина Гагарина, Клава Кока, Дима Билан, Ольга Серябкина, Ольга Бузова, Тимур Батрутдинов и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

https://ria.ru/20230613/chebotina-1877864853.html

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2023

Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, екатерина варнава, ида галич, знаменитости, youtube