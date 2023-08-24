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Варнава объяснила, почему началась вражда между Галич и Чеботиной - РИА Новости, 24.08.2023
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Шоубиз
 
13:40 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/varnava-1891961043.html
Варнава объяснила, почему началась вражда между Галич и Чеботиной
Варнава объяснила, почему началась вражда между Галич и Чеботиной - РИА Новости, 24.08.2023
Варнава объяснила, почему началась вражда между Галич и Чеботиной
Актриса и телеведущая Екатерина Варнава прокомментировала на YouTube-шоу "Дукалити" скандал, возникший между блогером Идой Галич и певицей Люсей Чеботиной. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:40
2023-08-24T13:40
шоубиз
новости шоу-бизнеса
екатерина варнава
ида галич
знаменитости
youtube
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Актриса и телеведущая Екатерина Варнава прокомментировала на YouTube-шоу "Дукалити" скандал, возникший между блогером Идой Галич и певицей Люсей Чеботиной. &quot;Как человек, который немножко понимает, как это происходит внутри, в данной истории артист, который не приехал на съемку, согласившись при этом, должен дать возможность людям, которые организовывают процесс, быстро переиграть&quot;, – считает актриса.Ранее знаменитости сильно поссорились из-за того, что Чеботина не приехала на съемки детского шоу Галич "1—11". В какой-то момент ситуация дошла до того, что Ида и Люся публично высказали друг другу недовольства. И каждая говорила противоположное. По мнению Варнавы, которая дружит с Галич, блогера, скорее всего, вывело из себя то, что Чеботина не брала трубку, когда ее ждали на съемочной площадке. &quot;Мне кажется, зная Иду, что она это сделала (публично осветила ссору. — Прим. ред.) только из-за того, что там не взяли трубку, — предположила Екатерина Варнава. — И это был такой крик, потому что у тебя рушится процесс&quot;. Развлекательно-интеллектуальное шоу "1—11" выходит на YouTube с 2019 года. В нем обычные ученики встречаются со знаменитостями и выясняют "кто умнее", отвечая на вопросы из школьной программы. За время существования проекта его гостями стали Полина Гагарина, Клава Кока, Дима Билан, Ольга Серябкина, Ольга Бузова, Тимур Батрутдинов и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.
https://ria.ru/20230613/chebotina-1877864853.html
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новости шоу-бизнеса, екатерина варнава, ида галич, знаменитости, youtube
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Екатерина Варнава, Ида Галич, Знаменитости, YouTube
Варнава объяснила, почему началась вражда между Галич и Чеботиной

Варнава считает, что Галич разозлилась на Чеботину за отсутствие обратной связи

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Екатерина Варнава
Актриса Екатерина Варнава - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Актриса и телеведущая Екатерина Варнава прокомментировала на YouTube-шоу "Дукалити" скандал, возникший между блогером Идой Галич и певицей Люсей Чеботиной.
«

"Как человек, который немножко понимает, как это происходит внутри, в данной истории артист, который не приехал на съемку, согласившись при этом, должен дать возможность людям, которые организовывают процесс, быстро переиграть", – считает актриса.

Ранее знаменитости сильно поссорились из-за того, что Чеботина не приехала на съемки детского шоу Галич "1—11". В какой-то момент ситуация дошла до того, что Ида и Люся публично высказали друг другу недовольства. И каждая говорила противоположное.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса озвучки Ида Галич на премьере российского анимационного проекта "Финник" в киноцентре "Октябрь". Анимационную ленту о приключениях вредного домового "Финник" режиссера и сценариста Дениса Чернова представила группа компаний "Рики".
Ида Галич на премьере российского анимационного проекта Финник в киноцентре Октябрь
Актриса озвучки Ида Галич на премьере российского анимационного проекта "Финник" в киноцентре "Октябрь". Анимационную ленту о приключениях вредного домового "Финник" режиссера и сценариста Дениса Чернова представила группа компаний "Рики".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 2
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевица Люся Чеботина выступает на фестивале VK FEST 2023 в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.
Певица Люся Чеботина выступает на фестивале VK FEST 2023 в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Певица Люся Чеботина выступает на фестивале VK FEST 2023 в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.
© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 2
Актриса озвучки Ида Галич на премьере российского анимационного проекта "Финник" в киноцентре "Октябрь". Анимационную ленту о приключениях вредного домового "Финник" режиссера и сценариста Дениса Чернова представила группа компаний "Рики".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 2
Певица Люся Чеботина выступает на фестивале VK FEST 2023 в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 2
По мнению Варнавы, которая дружит с Галич, блогера, скорее всего, вывело из себя то, что Чеботина не брала трубку, когда ее ждали на съемочной площадке.
«

"Мне кажется, зная Иду, что она это сделала (публично осветила ссору. — Прим. ред.) только из-за того, что там не взяли трубку, — предположила Екатерина Варнава. — И это был такой крик, потому что у тебя рушится процесс".

Развлекательно-интеллектуальное шоу "1—11" выходит на YouTube с 2019 года. В нем обычные ученики встречаются со знаменитостями и выясняют "кто умнее", отвечая на вопросы из школьной программы.
За время существования проекта его гостями стали Полина Гагарина, Клава Кока, Дима Билан, Ольга Серябкина, Ольга Бузова, Тимур Батрутдинов и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.
Люся Чеботина - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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ШоубизНовости шоу-бизнесаЕкатерина ВарнаваИда ГаличЗнаменитостиYouTube
 
 
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