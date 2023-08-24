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США нарастили закупку урана у России до максимальных показателей - РИА Новости, 24.08.2023
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06:03 24.08.2023 (обновлено: 10:15 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/uran-1891881128.html
США нарастили закупку урана у России до максимальных показателей
США нарастили закупку урана у России до максимальных показателей - РИА Новости, 24.08.2023
США нарастили закупку урана у России до максимальных показателей
США в первом полугодии купили у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года и максимум с 2005 года, следует из... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T06:03
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. США в первом полугодии купили у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года и максимум с 2005 года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных американской статслужбы.Россия поставляет в Штаты только топливо с обогащением по урану-235, которое является главной статьей "радиоактивных" закупок Вашингтона. При этом в анализе также учитываются данные по импорту природного и обедненного урана, который США закупают у других государств.Согласно расчетам агентства, за первые шесть месяцев текущего года Штаты нарастили закупку урана у России до 416 тонн (188 тонн за аналогичный период прошлого года). В последний раз такие значения фиксировались в 2005 году, когда в США ввезли 418 тонн топлива из России.За поставленный российский уран США заплатили 696,5 миллиона долларов, что стало максимальным значением с 2002 года — более ранней статистики в разбивке по месяцам нет. За год стоимость поставок увеличилась в 2,5 раза, а доля выросла на 13 процентных пунктов — до 32%.США также значительно нарастили покупки урана у Британии — на 28%, до 383,1 миллиона долларов, в результате на нее пришлось чуть менее 18% от всего импорта. Самый значительный прирост поставок пришелся на Францию, которая ввезла на американский рынок топлива на 319 миллионов долларов (15% от всего импорта) против 1,9 миллиона долларов годом ранее.В пятерку крупнейших поставщиков также вошли Германия (13% импорта), нарастившая поставки на 1,5% — до 277 миллионов долларов, и Канада (11% импорта), увеличившая их вдвое — до 247,5 миллиона долларов. Последняя является единственным крупным источником природного урана для США. В то же время Нидерланды, занимавшие в прошлом году второе место, сократили поставки вдвое — до 193 миллионов долларов, опустившись на шестую позицию.
https://ria.ru/20230509/uran-1870612304.html
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сша, россия, франция, экономика
США, Россия, Франция, Экономика
США нарастили закупку урана у России до максимальных показателей

Расчет РИА Новости: США в 2,2 раза нарастили закупку урана у России в 2023 году

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкДобыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля
Добыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Добыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. США в первом полугодии купили у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года и максимум с 2005 года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных американской статслужбы.
Россия поставляет в Штаты только топливо с обогащением по урану-235, которое является главной статьей "радиоактивных" закупок Вашингтона. При этом в анализе также учитываются данные по импорту природного и обедненного урана, который США закупают у других государств.
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Согласно расчетам агентства, за первые шесть месяцев текущего года Штаты нарастили закупку урана у России до 416 тонн (188 тонн за аналогичный период прошлого года). В последний раз такие значения фиксировались в 2005 году, когда в США ввезли 418 тонн топлива из России.
За поставленный российский уран США заплатили 696,5 миллиона долларов, что стало максимальным значением с 2002 года — более ранней статистики в разбивке по месяцам нет. За год стоимость поставок увеличилась в 2,5 раза, а доля выросла на 13 процентных пунктов — до 32%.
США также значительно нарастили покупки урана у Британии — на 28%, до 383,1 миллиона долларов, в результате на нее пришлось чуть менее 18% от всего импорта. Самый значительный прирост поставок пришелся на Францию, которая ввезла на американский рынок топлива на 319 миллионов долларов (15% от всего импорта) против 1,9 миллиона долларов годом ранее.
В пятерку крупнейших поставщиков также вошли Германия (13% импорта), нарастившая поставки на 1,5% — до 277 миллионов долларов, и Канада (11% импорта), увеличившая их вдвое — до 247,5 миллиона долларов. Последняя является единственным крупным источником природного урана для США. В то же время Нидерланды, занимавшие в прошлом году второе место, сократили поставки вдвое — до 193 миллионов долларов, опустившись на шестую позицию.
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