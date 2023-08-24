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Ситуация на грани. В США сообщили о тотальной мобилизации на Украине
Ситуация на грани. В США сообщили о тотальной мобилизации на Украине - РИА Новости, 24.08.2023
Ситуация на грани. В США сообщили о тотальной мобилизации на Украине
Украина мобилизует все оставшиеся силы после крайне неудачных наступательных действий ВСУ летом, пишет в статье для Washington Post отставной американский... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T17:07
2023-08-24T17:07
2023-08-24T17:10
политика
украина
дэвид петреус
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Украина мобилизует все оставшиеся силы после крайне неудачных наступательных действий ВСУ летом, пишет в статье для Washington Post отставной американский генерал Дэвид Петреус.По мнению офицера, Киев намерен продолжить военную кампанию, несмотря на крупное поражение своей армии на Запорожском направлении."Тотальная мобилизация всех слоев общества в стране является свидетельством их намерений", — считает Петреус.Генерал отметил, что россияне создали продуманную эластичную систему защиты, которая поставила украинские силы в крайне тяжелое положение."Российские войска подготовили обширную и глубокую оборону, состоящую из широких полос умело заложенных мин, противотанковых рвов и других препятствий. <…> Из-за этого ВСУ несут большие потери и начинают уставать", — добавил эксперт.Украинская армия начала 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.
https://ria.ru/20230824/odessa-1892017725.html
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политика, украина, дэвид петреус, владимир путин, вооруженные силы украины, россия
Политика, Украина, Дэвид Петреус, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия
Ситуация на грани. В США сообщили о тотальной мобилизации на Украине
Генерал НАТО Петреус: Украина мобилизует все силы из-за разгрома ВСУ