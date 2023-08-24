В США считают, что Украине поставили достаточно военной техники, пишут СМИ
WSJ: в США считают, что поставленной Украине техники достаточно для наступления
© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В США считают, что поставленной Киеву военной техники достаточно для контрнаступления, таких объемов помощи уже вряд ли стоит ждать в 2024 году, пишет американская газета Wall Street Journal.
"Американские советы основаны на подсчетах, что объем военной техники, который США переправили на Украину - за прошедшие годы было обещано вооружений на сумму более 43 миллиардов долларов - достаточен для этого наступления и вряд ли повторится на таком же уровне в 2024 году", - пишет газета.
По словам бывшего американского чиновника, Вашингтон "нарастил гору стали для этого контрнаступления".
"Мы не можем сделать это снова. Такого не существует", - приводит газета слова экс-чиновника.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.