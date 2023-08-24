https://ria.ru/20230824/ukraina-1891894310.html

"Все кончено". В США ужаснулись хитрой ловушке, в которую попали ВСУ

"Все кончено". В США ужаснулись хитрой ловушке, в которую попали ВСУ - РИА Новости, 24.08.2023

"Все кончено". В США ужаснулись хитрой ловушке, в которую попали ВСУ

Нынешнее положение украинской армии можно сравнить с ситуацией, в которой оказался вермахт в 1944 году, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T09:10

2023-08-24T09:10

2023-08-24T10:30

в мире

германия

украина

артемовский

владимир путин

пентагон

нато

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Нынешнее положение украинской армии можно сравнить с ситуацией, в которой оказался вермахт в 1944 году, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Тогда (в 1944 году. — Прим. ред.) немецкая армия лишилась воздушного прикрытия. Несмотря на то, что у них было хорошее вооружение, новейшее оборудование, танки, только что сошедшие с конвейера, они не могли эффективно сражаться. Каждый раз, когда они выходили из укрытия, их тут же атаковали и уничтожали. То же самое сейчас происходит на Украине", — выразил свое мнение полковник.Макгрегор подчеркнул, что даже в такой критический момент Германия не пошла на перемирие, за что жестко поплатилась. Именно этот сценарий вновь может повториться на Украине."Все кончено!" — подытожил он.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как заявил 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины за июнь-июль потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.

https://ria.ru/20230824/zelenskiy-1891877634.html

https://ria.ru/20230824/kontrnastuplenie-1891874720.html

германия

украина

артемовский

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в мире, германия, украина, артемовский, владимир путин, пентагон, нато