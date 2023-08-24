"Вы просто мусор": на Украине возмутились из-за призыва США
Экс-советник Кучмы: Байден считает украинцев "мусором", призывая наступать
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Призывая украинскую армию сосредоточить свои силы и наступать на оборонительные линии России, невзирая на потери, руководство США демонстрирует, что относится к украинцам как к "мусору", такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.
Ранее газета The New York Times писала, что американский генералитет советует Залужному снять часть сил с Артемовского направления и перебросить их на Запорожское для концентрации усилий на главном участке фронта. Среди тех, кто настаивал на этом, председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, командующий силами в Европе Кристофер Каволи и британский адмирал Тони Радакин. Отмечается, что Залужный согласился с этим планом.
"Американцы советуют, что надо сосредоточиться на продвижении к Мелитополю и там пробивать российские минные поля и другие защитные сооружения, "даже если при этом украинцы потеряют больше солдат и техники". То есть чтобы больше было вдов, сирот, убийств украинских мужчин", — заявил Соскин.
Он отметил, что руководство США не ценит жизни украинцев, а в случае необходимости готово их "заменить" на других.
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"Для чего им нужны украинские мужчины? Их другие заменят. Есть же кому заменить: африканцы заменят, латиноамериканцы или еще кто-то. Вы уже не нужны, вы, украинские мужчины, уже просто мусор для Байдена, Салливана, Милли, Остина и прочих", — добавил экс-советник Кучмы.
Соскин предупредил, что, если Залужный последует совету США и сосредоточит силы на южном направлении, это приведет к тому, что ВСУ "перебьют быстрее".