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"Вы просто мусор": на Украине возмутились из-за призыва США - РИА Новости, 24.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 24.08.2023 (обновлено: 11:15 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/ukraina-1891879548.html
"Вы просто мусор": на Украине возмутились из-за призыва США
"Вы просто мусор": на Украине возмутились из-за призыва США - РИА Новости, 24.08.2023
"Вы просто мусор": на Украине возмутились из-за призыва США
Призывая украинскую армию сосредоточить свои силы и наступать на оборонительные линии России, невзирая на потери, руководство США демонстрирует, что относится к РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T05:16
2023-08-24T11:15
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
олег соскин
леонид кучма
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Призывая украинскую армию сосредоточить свои силы и наступать на оборонительные линии России, невзирая на потери, руководство США демонстрирует, что относится к украинцам как к "мусору", такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.Ранее газета The New York Times писала, что американский генералитет советует Залужному снять часть сил с Артемовского направления и перебросить их на Запорожское для концентрации усилий на главном участке фронта. Среди тех, кто настаивал на этом, председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, командующий силами в Европе Кристофер Каволи и британский адмирал Тони Радакин. Отмечается, что Залужный согласился с этим планом."Американцы советуют, что надо сосредоточиться на продвижении к Мелитополю и там пробивать российские минные поля и другие защитные сооружения, "даже если при этом украинцы потеряют больше солдат и техники". То есть чтобы больше было вдов, сирот, убийств украинских мужчин", — заявил Соскин.Он отметил, что руководство США не ценит жизни украинцев, а в случае необходимости готово их "заменить" на других."Для чего им нужны украинские мужчины? Их другие заменят. Есть же кому заменить: африканцы заменят, латиноамериканцы или еще кто-то. Вы уже не нужны, вы, украинские мужчины, уже просто мусор для Байдена, Салливана, Милли, Остина и прочих", — добавил экс-советник Кучмы.Соскин предупредил, что, если Залужный последует совету США и сосредоточит силы на южном направлении, это приведет к тому, что ВСУ "перебьют быстрее".
https://ria.ru/20230824/zelenskiy-1891877634.html
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в мире, сша, украина, россия, олег соскин, леонид кучма, марк милли, youtube, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Олег Соскин, Леонид Кучма, Марк Милли, YouTube, Вооруженные силы Украины
"Вы просто мусор": на Украине возмутились из-за призыва США

Экс-советник Кучмы: Байден считает украинцев "мусором", призывая наступать

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Призывая украинскую армию сосредоточить свои силы и наступать на оборонительные линии России, невзирая на потери, руководство США демонстрирует, что относится к украинцам как к "мусору", такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.
Ранее газета The New York Times писала, что американский генералитет советует Залужному снять часть сил с Артемовского направления и перебросить их на Запорожское для концентрации усилий на главном участке фронта. Среди тех, кто настаивал на этом, председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, командующий силами в Европе Кристофер Каволи и британский адмирал Тони Радакин. Отмечается, что Залужный согласился с этим планом.
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"Американцы советуют, что надо сосредоточиться на продвижении к Мелитополю и там пробивать российские минные поля и другие защитные сооружения, "даже если при этом украинцы потеряют больше солдат и техники". То есть чтобы больше было вдов, сирот, убийств украинских мужчин", — заявил Соскин.
Он отметил, что руководство США не ценит жизни украинцев, а в случае необходимости готово их "заменить" на других.
«
"Для чего им нужны украинские мужчины? Их другие заменят. Есть же кому заменить: африканцы заменят, латиноамериканцы или еще кто-то. Вы уже не нужны, вы, украинские мужчины, уже просто мусор для Байдена, Салливана, Милли, Остина и прочих", — добавил экс-советник Кучмы.
Соскин предупредил, что, если Залужный последует совету США и сосредоточит силы на южном направлении, это приведет к тому, что ВСУ "перебьют быстрее".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияОлег СоскинЛеонид КучмаМарк МиллиYouTubeВооруженные силы Украины
 
 
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