https://ria.ru/20230824/udar-1891955752.html

Российские военные нанесли удар по центру принятия решений ВСУ

Российские военные нанесли удар по центру принятия решений ВСУ - РИА Новости, 24.08.2023

Российские военные нанесли удар по центру принятия решений ВСУ

Российские военные ударили по центру принятия решений украинской армии, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T13:02

2023-08-24T13:02

2023-08-24T15:48

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российские военные ударили по центру принятия решений украинской армии, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений Вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута. Объект поражен", — сказал собеседник агентства.Кроме того, в различных районах уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.В Николаевской области ликвидированы пункт управления, радиолокационная станция и две пусковые установки ЗРК С-300ПС.Также в ведомстве рассказали о ситуации на основных направлениях боевых действий.На Купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск продолжили успешное наступление."В результате мужественных действий подразделений, ударов армейской авиации и огня артиллерии отражено пять атак противника в районах населенных пунктов Новоселовское, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области", — указали в Минобороны.Противник потерял здесь до 50 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три пикапа, три артиллерийские системы М777.На Запорожском направлении российские военные при поддержке артиллерии отразили пять атак ВСУ в районе Работино и Успеновки.Потери противника в живой силе превысили 110 военнослужащих. Также он лишился четырех танков, трех броневиков, четырех автомобилей, САУ Krab и четырех гаубиц М777.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации отбили шесть украинских атак в районах Северного, Берестового и Невельского в ДНР.За сутки российские военные уничтожили до 125 военнослужащих противника, танк, четыре боевые машины пехоты, четыре автомобиля, гаубицу "Мста-Б".На Южнодонецком направлении группировка войск "Восток" отразила атаку в районе населенного пункта Приютное Запорожской области и ударила по подразделениям 37-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Урожайного и совхоза "Октябрь" в ДНР.В результате боев ликвидированы до 230 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также две САУ "Гвоздика".На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", авиация и артиллерия отбили три атаки ВСУ в районах Григоровки и Торского в ДНР и около села Червона Диброва в ЛНР.Общие потери противника составили до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.На Херсонском направлении огнем российских войск уничтожены до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30.Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

https://ria.ru/20230821/obstanovka-1890897337.html

https://ria.ru/20230824/svo-1891812787.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны: высокоточным ударом поражен центр принятия решений ВСУ Минобороны: высокоточным ударом поражен центр принятия решений ВСУ 2023-08-24T13:02 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф)