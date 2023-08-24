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В Белоруссии пройдут учения ОДКБ "Боевое братство — 2023" - РИА Новости, 24.08.2023
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09:10 24.08.2023 (обновлено: 11:01 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/ucheniya-1891894989.html
В Белоруссии пройдут учения ОДКБ "Боевое братство — 2023"
В Белоруссии пройдут учения ОДКБ "Боевое братство — 2023" - РИА Новости, 24.08.2023
В Белоруссии пройдут учения ОДКБ "Боевое братство — 2023"
Совместное оперативно-стратегическое учение ОДКБ "Боевое братство — 2023" пройдет на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября, сообщила пресс-служба Минобороны... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T09:10
2023-08-24T11:01
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МИНСК, 24 авг — РИА Новости. Совместное оперативно-стратегическое учение ОДКБ "Боевое братство — 2023" пройдет на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября, сообщила пресс-служба Минобороны республики."Воинские контингенты, принимающие участие в учении, начнут перебазироваться в Республику Беларусь уже завтра", — уточнили в ведомстве.На мероприятии пройдут совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов войск ОДКБ. Так, на "Взаимодействии-2023" отработают задачи по применению сил и средств системы коллективной безопасности организации для урегулирования кризисной ситуации в восточноевропейском регионе коллективной безопасности ОДКБ. Кроме того, пройдет специальное учение по разведке "Поиск-2023" и по материально-техническому обеспечению "Эшелон-2023".Помимо этого, запланировано специальное учение с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер- 2023". Для тренировок задействуют полигоны и участки местности Брестской, Гродненской и Минской областей Белоруссии.
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белоруссия, одкб, в мире
Белоруссия, ОДКБ, В мире
В Белоруссии пройдут учения ОДКБ "Боевое братство — 2023"

В Белоруссии с 1 по 6 сентября пройдут учения ОДКБ "Боевое братство — 2023"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России на учениях ОДКБ
Военнослужащие ВС России на учениях ОДКБ - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС России на учениях ОДКБ. Архивное фото
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МИНСК, 24 авг — РИА Новости. Совместное оперативно-стратегическое учение ОДКБ "Боевое братство — 2023" пройдет на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
«
"Воинские контингенты, принимающие участие в учении, начнут перебазироваться в Республику Беларусь уже завтра", — уточнили в ведомстве.
На мероприятии пройдут совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов войск ОДКБ.
Так, на "Взаимодействии-2023" отработают задачи по применению сил и средств системы коллективной безопасности организации для урегулирования кризисной ситуации в восточноевропейском регионе коллективной безопасности ОДКБ. Кроме того, пройдет специальное учение по разведке "Поиск-2023" и по материально-техническому обеспечению "Эшелон-2023".
Помимо этого, запланировано специальное учение с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер- 2023".
Для тренировок задействуют полигоны и участки местности Брестской, Гродненской и Минской областей Белоруссии.
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