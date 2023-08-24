https://ria.ru/20230824/ucheniya-1891894989.html

В Белоруссии пройдут учения ОДКБ "Боевое братство — 2023"

В Белоруссии пройдут учения ОДКБ "Боевое братство — 2023" - РИА Новости, 24.08.2023

В Белоруссии пройдут учения ОДКБ "Боевое братство — 2023"

Совместное оперативно-стратегическое учение ОДКБ "Боевое братство — 2023" пройдет на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября, сообщила пресс-служба Минобороны... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T09:10

2023-08-24T09:10

2023-08-24T11:01

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МИНСК, 24 авг — РИА Новости. Совместное оперативно-стратегическое учение ОДКБ "Боевое братство — 2023" пройдет на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября, сообщила пресс-служба Минобороны республики."Воинские контингенты, принимающие участие в учении, начнут перебазироваться в Республику Беларусь уже завтра", — уточнили в ведомстве.На мероприятии пройдут совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов войск ОДКБ. Так, на "Взаимодействии-2023" отработают задачи по применению сил и средств системы коллективной безопасности организации для урегулирования кризисной ситуации в восточноевропейском регионе коллективной безопасности ОДКБ. Кроме того, пройдет специальное учение по разведке "Поиск-2023" и по материально-техническому обеспечению "Эшелон-2023".Помимо этого, запланировано специальное учение с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер- 2023". Для тренировок задействуют полигоны и участки местности Брестской, Гродненской и Минской областей Белоруссии.

https://ria.ru/20230819/lavrov-1890954035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белоруссия, одкб, в мире