https://ria.ru/20230824/ubiystvo-1892037295.html

Москвичка получила 12 лет за убийство собутыльника 154 ударами ножей

Москвичка получила 12 лет за убийство собутыльника 154 ударами ножей - РИА Новости, 24.08.2023

Москвичка получила 12 лет за убийство собутыльника 154 ударами ножей

Москвичка получила 12 лет колонии за убийство собутыльника 154 ударами кухонных ножей через 18 дней после освобождения за аналогичное преступление, сообщает... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T16:51

2023-08-24T16:51

2023-08-24T16:51

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Москвичка получила 12 лет колонии за убийство собутыльника 154 ударами кухонных ножей через 18 дней после освобождения за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 50-летней жительницы Москвы Веры Чуриловой. Она осуждена по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)... Зюзинский районный суд Москвы с учетом позиции прокурора приговорил Чурилову к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении. Установлено, что 7 марта пьяная Чурилова находилась в квартире по улице Маршала Савицкого. В ходе конфликта она нанесла 57-летнему мужчине 154 удара двумя кухонными ножами. По утверждению женщины, во время распития алкоголя погибший стал беспричинно ее оскорблять, женщине не удалось его успокоить. Тогда она сходила на кухню, где взяла два ножа. Вернувшись в комнату, женщина, держа ножи в обеих руках, стала наносить ими удары по телу потерпевшего. Подчеркивается, что после случившегося Чурилова пошла в ванную, где помыла руки, смыла кровь с ножей, а затем отнесла их обратно в комнату и бросила на кровать. "При этом за 18 дней до этого преступления женщина освободилась, отбыв наказание сроком 9,5 лет за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Вследствие чего ее действия квалифицируются как особо опасный рецидив", - добавляется в сообщении. Вину убийца полностью признала.

https://ria.ru/20230821/ubiystvo-1891390700.html

https://ria.ru/20230817/srok-1890680889.html

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происшествия, москва, россия