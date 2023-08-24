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Московских водителей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана
Московских водителей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана - РИА Новости, 24.08.2023
Московских водителей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана
Сильный туман ожидается местами в Москве с вечера четверга и до утра пятницы, водителей призывают быть внимательнее, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T18:38
2023-08-24T18:38
2023-08-24T18:38
общество
авто
москва
россия
московская область (подмосковье)
михаил леус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Сильный туман ожидается местами в Москве с вечера четверга и до утра пятницы, водителей призывают быть внимательнее, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ. Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус информировал, что туман ожидается в столичном регионе утром в пятницу, к утру в Москве похолодает до плюс 8 - плюс 10, а на севере и востоке Московской области температура опустится до плюс 5 "По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 21.00 часа 24 августа до 08.00 часов 25 августа местами по Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров", - сказали в ведомстве. Спасатели рекомендуют водителям ездить медленнее и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров, обгонов и перестроений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, авто, москва, россия, московская область (подмосковье), михаил леус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
Общество, Авто, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
Московских водителей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана
МЧС призвало московских водителей быть внимательными из-за тумана ночью и утром