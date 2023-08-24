https://ria.ru/20230824/tuman-1892069352.html

Московских водителей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана

Московских водителей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана - РИА Новости, 24.08.2023

Московских водителей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана

Сильный туман ожидается местами в Москве с вечера четверга и до утра пятницы, водителей призывают быть внимательнее, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T18:38

2023-08-24T18:38

2023-08-24T18:38

общество

авто

москва

россия

московская область (подмосковье)

михаил леус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Сильный туман ожидается местами в Москве с вечера четверга и до утра пятницы, водителей призывают быть внимательнее, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ. Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус информировал, что туман ожидается в столичном регионе утром в пятницу, к утру в Москве похолодает до плюс 8 - плюс 10, а на севере и востоке Московской области температура опустится до плюс 5 "По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 21.00 часа 24 августа до 08.00 часов 25 августа местами по Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров", - сказали в ведомстве. Спасатели рекомендуют водителям ездить медленнее и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров, обгонов и перестроений.

https://ria.ru/20230824/tuman-1892054932.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, москва, россия, московская область (подмосковье), михаил леус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)