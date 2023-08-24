https://ria.ru/20230824/tuman-1892054932.html

В Москве в пятницу ожидаются радиационные туманы

В Москве в пятницу ожидаются радиационные туманы - РИА Новости, 24.08.2023

В Москве в пятницу ожидаются радиационные туманы

Пятница в московском регионе начнется радиационными туманами, особенно густыми они будут у водных объектов, рассеются - через 2-3 часа после восхода солнца,... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T17:51

2023-08-24T17:51

2023-08-24T17:51

общество

московская область (подмосковье)

михаил леус

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838432397_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7b24ed726b981aaca78c6e7b5cdde9d1.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пятница в московском регионе начнется радиационными туманами, особенно густыми они будут у водных объектов, рассеются - через 2-3 часа после восхода солнца, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По словам синоптика, управление погодой в столичном регионе постепенно переходит к антициклону. Надвигаясь с севера, он уже оттеснил дождевые облака к южным границам Подмосковья. "Поступающий в регион холодный воздух и уменьшение количества облаков приведут к тому, что земная поверхность и прилегающий к ней слой воздуха ночью начнут активно отдавать тепло в атмосферу - этот процесс называется радиационное выхолаживание. Отсюда и туманы, возникающие в подобной ситуации, называются радиационными. К утру в Москве похолодает до плюс 8 - плюс 10, а на севере и востоке Московской области температура опустится до плюс 5", - рассказал Леус. Он отметил, что влага, находящаяся в воздухе, начнет конденсироваться, и на регион опустятся туманы, особенно густыми они будут у водных объектов - видимость будет ухудшаться до нескольких сотен метров. Рассеиваться туманы будут через 2-3 часа после восхода солнца, в Москве он в пятницу состоится в 5 часов 20 минут.

https://ria.ru/20230823/pogoda-1891698791.html

https://ria.ru/20230823/situatsiya-1891858130.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), михаил леус, москва