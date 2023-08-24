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В Москве в пятницу ожидаются радиационные туманы - РИА Новости, 24.08.2023
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17:51 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/tuman-1892054932.html
В Москве в пятницу ожидаются радиационные туманы
В Москве в пятницу ожидаются радиационные туманы - РИА Новости, 24.08.2023
В Москве в пятницу ожидаются радиационные туманы
Пятница в московском регионе начнется радиационными туманами, особенно густыми они будут у водных объектов, рассеются - через 2-3 часа после восхода солнца,... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T17:51
2023-08-24T17:51
общество
московская область (подмосковье)
михаил леус
москва
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пятница в московском регионе начнется радиационными туманами, особенно густыми они будут у водных объектов, рассеются - через 2-3 часа после восхода солнца, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По словам синоптика, управление погодой в столичном регионе постепенно переходит к антициклону. Надвигаясь с севера, он уже оттеснил дождевые облака к южным границам Подмосковья. "Поступающий в регион холодный воздух и уменьшение количества облаков приведут к тому, что земная поверхность и прилегающий к ней слой воздуха ночью начнут активно отдавать тепло в атмосферу - этот процесс называется радиационное выхолаживание. Отсюда и туманы, возникающие в подобной ситуации, называются радиационными. К утру в Москве похолодает до плюс 8 - плюс 10, а на севере и востоке Московской области температура опустится до плюс 5", - рассказал Леус. Он отметил, что влага, находящаяся в воздухе, начнет конденсироваться, и на регион опустятся туманы, особенно густыми они будут у водных объектов - видимость будет ухудшаться до нескольких сотен метров. Рассеиваться туманы будут через 2-3 часа после восхода солнца, в Москве он в пятницу состоится в 5 часов 20 минут.
https://ria.ru/20230823/pogoda-1891698791.html
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общество, московская область (подмосковье), михаил леус, москва
Общество, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Москва
В Москве в пятницу ожидаются радиационные туманы

В Москве в пятницу ожидаются густые радиационные туманы

© Фото : Unsplash / EugeneПарк в тумане
Парк в тумане - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : Unsplash / Eugene
Парк в тумане. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пятница в московском регионе начнется радиационными туманами, особенно густыми они будут у водных объектов, рассеются - через 2-3 часа после восхода солнца, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По словам синоптика, управление погодой в столичном регионе постепенно переходит к антициклону. Надвигаясь с севера, он уже оттеснил дождевые облака к южным границам Подмосковья.
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"Поступающий в регион холодный воздух и уменьшение количества облаков приведут к тому, что земная поверхность и прилегающий к ней слой воздуха ночью начнут активно отдавать тепло в атмосферу - этот процесс называется радиационное выхолаживание. Отсюда и туманы, возникающие в подобной ситуации, называются радиационными. К утру в Москве похолодает до плюс 8 - плюс 10, а на севере и востоке Московской области температура опустится до плюс 5", - рассказал Леус.
Он отметил, что влага, находящаяся в воздухе, начнет конденсироваться, и на регион опустятся туманы, особенно густыми они будут у водных объектов - видимость будет ухудшаться до нескольких сотен метров. Рассеиваться туманы будут через 2-3 часа после восхода солнца, в Москве он в пятницу состоится в 5 часов 20 минут.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусМосква
 
 
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