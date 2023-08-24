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Лавров обсудил с президентом ЦАР расширение сотрудничества - РИА Новости, 24.08.2023
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15:08 24.08.2023 (обновлено: 15:19 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/tsar-1892004030.html
Лавров обсудил с президентом ЦАР расширение сотрудничества
Лавров обсудил с президентом ЦАР расширение сотрудничества - РИА Новости, 24.08.2023
Лавров обсудил с президентом ЦАР расширение сотрудничества
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил президенту Центральноафриканской республики Фостену Арканжу Туадеру о намерении продолжить помогать Банги в вопросах... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:08
2023-08-24T15:19
россия
цар
москва
политика
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил президенту Центральноафриканской республики Фостену Арканжу Туадеру о намерении продолжить помогать Банги в вопросах обеспечения безопасности, сообщило министерство иностранных дел России.Встреча прошла на полях в Йоханнесбурге на полях XV-го саммита БРИКС."С российской стороны была выражена готовность продолжать эффективную поддержку усилий Банги в вопросах обеспечения мира и безопасности в стране как на двусторонней основе, так и в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.Кроме того, стороны обсудили приоритетные направления дальнейшего развития российско-центральноафриканских отношений и подтвердили настрой Москвы и Банги на углубление политического диалога, расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.
https://ria.ru/20230810/afrika-1889377754.html
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россия, цар, москва, политика
Россия, ЦАР, Москва, Политика
Лавров обсудил с президентом ЦАР расширение сотрудничества

Лавров обсудил с президентом ЦАР расширение сотрудничества и развитие диалога

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил президенту Центральноафриканской республики Фостену Арканжу Туадеру о намерении продолжить помогать Банги в вопросах обеспечения безопасности, сообщило министерство иностранных дел России.
Встреча прошла на полях в Йоханнесбурге на полях XV-го саммита БРИКС.
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"С российской стороны была выражена готовность продолжать эффективную поддержку усилий Банги в вопросах обеспечения мира и безопасности в стране как на двусторонней основе, так и в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.
Кроме того, стороны обсудили приоритетные направления дальнейшего развития российско-центральноафриканских отношений и подтвердили настрой Москвы и Банги на углубление политического диалога, расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.
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