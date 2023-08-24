https://ria.ru/20230824/tsar-1892004030.html

Лавров обсудил с президентом ЦАР расширение сотрудничества

Лавров обсудил с президентом ЦАР расширение сотрудничества - РИА Новости, 24.08.2023

Лавров обсудил с президентом ЦАР расширение сотрудничества

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил президенту Центральноафриканской республики Фостену Арканжу Туадеру о намерении продолжить помогать Банги в вопросах... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T15:08

2023-08-24T15:08

2023-08-24T15:19

россия

цар

москва

политика

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил президенту Центральноафриканской республики Фостену Арканжу Туадеру о намерении продолжить помогать Банги в вопросах обеспечения безопасности, сообщило министерство иностранных дел России.Встреча прошла на полях в Йоханнесбурге на полях XV-го саммита БРИКС."С российской стороны была выражена готовность продолжать эффективную поддержку усилий Банги в вопросах обеспечения мира и безопасности в стране как на двусторонней основе, так и в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.Кроме того, стороны обсудили приоритетные направления дальнейшего развития российско-центральноафриканских отношений и подтвердили настрой Москвы и Банги на углубление политического диалога, расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.

https://ria.ru/20230810/afrika-1889377754.html

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россия

цар

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, цар, москва, политика