https://ria.ru/20230824/trevoga-1891873459.html
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.08.2023
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T02:41
2023-08-24T02:41
2023-08-24T02:41
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах с 01.48 по 02.22 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230823/vzryv-1891866690.html
украина
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украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу