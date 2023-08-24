https://ria.ru/20230824/trevoga-1891870849.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.08.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T01:16
2023-08-24T01:16
2023-08-24T01:20
специальная военная операция на украине
украина
сумская область
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днепропетровская область
вооруженные силы рф
киев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах с 00.16 по 01.10 (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230823/vzryv-1891866690.html
украина
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украина, сумская область, в мире, днепропетровская область, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, В мире, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Киев
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях звучит тревога