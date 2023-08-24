https://ria.ru/20230824/tramp-1891879699.html
Трамп ответил на вопрос о главном приоритете возможного президентства
Трамп ответил на вопрос о главном приоритете возможного президентства - РИА Новости, 24.08.2023
Трамп ответил на вопрос о главном приоритете возможного президентства
Бывший президент США Дональд Трамп назвал своим главным приоритетом охрану границы. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T05:18
2023-08-24T05:18
2023-08-24T05:18
сша
дональд трамп
такер карлсон
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал своим главным приоритетом охрану границы. "Номер один - граница… Вернуть преступников, которым позволили попасть в нашу страну, назад в их страны", - заявил Трамп в интервью ведущему Такеру Карлсону, которое тот опубликовал в соцсети Х (бывшая Twitter). Так он ответил на вопрос о приоритете своего возможного президентства. "Вы можете делать несколько вещей одновременно", - уточнил Трамп. Интервью появилось за пять минут до начала первых дебатов кандидатов республиканцев, в которых Трамп решил не участвовать.
https://ria.ru/20230824/tramp-1891878283.html
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сша, дональд трамп, такер карлсон, в мире
США, Дональд Трамп, Такер Карлсон, В мире
Трамп ответил на вопрос о главном приоритете возможного президентства
Трамп назвал охрану границы США своим главным приоритетом