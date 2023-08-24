https://ria.ru/20230824/tramp-1891878283.html
Трамп не исключил выдвижения новых обвинений против него
Трамп не исключил выдвижения новых обвинений против него - РИА Новости, 24.08.2023
Трамп не исключил выдвижения новых обвинений против него
Бывший президент США Дональд Трамп, которого обвиняют по четырем уголовным делам, не исключает, что его могут привлечь в рамках новых процессов. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T04:43
2023-08-24T04:43
2023-08-24T04:43
дональд трамп
в мире
сша
такер карлсон
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, которого обвиняют по четырем уголовным делам, не исключает, что его могут привлечь в рамках новых процессов. "Это смехотворно, четвертое обвинение, может, будет больше, не знаю, эти люди сумасшедшие", - заявил Трамп в интервью ведущему Такеру Карлсону, которое тот опубликовал в соцсети Х (бывшая Twitter). Интервью появилось за пять минут до начала первых дебатов кандидатов республиканцев, в которых Трамп решил не участвовать. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
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дональд трамп, в мире, сша, такер карлсон
Дональд Трамп, В мире, США, Такер Карлсон
Трамп не исключил выдвижения новых обвинений против него
Трамп заявил, что против него могут быть выдвинуты новые обвинения