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В Алтайском крае поджигатели уничтожили трактора и комбайны фермера - РИА Новости, 24.08.2023
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06:21 24.08.2023 (обновлено: 10:35 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/traktory-1891882082.html
В Алтайском крае поджигатели уничтожили трактора и комбайны фермера
В Алтайском крае поджигатели уничтожили трактора и комбайны фермера - РИА Новости, 24.08.2023
В Алтайском крае поджигатели уничтожили трактора и комбайны фермера
Поджигатели уничтожили трактора и комбайны алтайского фермера, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам помощник прокурора края Мария Антошкина. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T06:21
2023-08-24T10:35
алтайский край
первомайский район
происшествия
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БАРНАУЛ, 24 авг — РИА Новости. Поджигатели уничтожили трактора и комбайны алтайского фермера, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам помощник прокурора края Мария Антошкина.&quot;Невдалеке от населенного пункта Волга Первомайского района совершен поджог сельскохозяйственной техники. Огнем уничтожено и повреждено семь единиц транспортных средств — тракторов и комбайнов, принадлежавших местному фермеру&quot;, — заявила она.Предварительно установлено, что действия носили умышленный характер, а сумма причиненного ущерба превышает четыре миллиона рублей. В настоящее время следственным органом возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении, уничтожении чужого имущества, отметила Антошкина. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль ход расследования уголовного дела. Также он дал поручение принять исчерпывающий комплекс мер по установлению обстоятельств произошедшего и раскрытию преступления, привлечению к уголовной ответственности виновных, взысканию причиненного ущерба. "По уголовному делу проводятся активные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, назначены экспертные исследования", — уточнила Антошкина.
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алтайский край, первомайский район , происшествия
Алтайский край, Первомайский район , Происшествия
В Алтайском крае поджигатели уничтожили трактора и комбайны фермера

В Алтае возбудили дело из-за уничтожения поджигателями тракторов фермера

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 24 авг — РИА Новости. Поджигатели уничтожили трактора и комбайны алтайского фермера, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам помощник прокурора края Мария Антошкина.
«

"Невдалеке от населенного пункта Волга Первомайского района совершен поджог сельскохозяйственной техники. Огнем уничтожено и повреждено семь единиц транспортных средств — тракторов и комбайнов, принадлежавших местному фермеру", — заявила она.

Предварительно установлено, что действия носили умышленный характер, а сумма причиненного ущерба превышает четыре миллиона рублей. В настоящее время следственным органом возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении, уничтожении чужого имущества, отметила Антошкина.
Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль ход расследования уголовного дела. Также он дал поручение принять исчерпывающий комплекс мер по установлению обстоятельств произошедшего и раскрытию преступления, привлечению к уголовной ответственности виновных, взысканию причиненного ущерба.
"По уголовному делу проводятся активные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, назначены экспертные исследования", — уточнила Антошкина.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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