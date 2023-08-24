https://ria.ru/20230824/tof-1891885694.html

Моряки ТОФ сыграли в футбол и баскетбол с китайскими коллегами в Циндао

Моряки ТОФ сыграли в футбол и баскетбол с китайскими коллегами в Циндао - РИА Новости, 24.08.2023

Моряки ТОФ сыграли в футбол и баскетбол с китайскими коллегами в Циндао

Товарищеские матчи по футболу и баскетболу между моряками РФ и КНР состоялись в китайском порту Циндао в рамках захода туда отряда кораблей Тихоокеанского флота РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T07:45

2023-08-24T07:45

2023-08-24T07:45

китай

циндао

россия

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг - РИА Новости. Товарищеские матчи по футболу и баскетболу между моряками РФ и КНР состоялись в китайском порту Циндао в рамках захода туда отряда кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ. Отряд кораблей ТОФ в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" зашел в китайский порт после завершения патрулирования акватории Тихого океана совместного с ВМС Народно-освободительной армии Китая. В среду в пресс-службе рассказали, что российским морякам провели экскурсию по достопримечательностям Циндао. "Экипажи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) приняли участие в спортивных соревнованиях в рамках делового захода в порт Циндао Китайской Народной Республики (КНР). По ходу спортивной программы для российских моряков были организованы товарищеские матчи по футболу и баскетболу с китайскими коллегами. Спортивные состязания проходили на территории военно-морской базы Циндао. В результате совместных игр победила дружба", - говорится в сообщении пресс-службы. По информации пресс-службы, выход кораблей ТОФ из Циндао назначен на четверг. Подошедший к концу заход - это первое посещение КНР российскими кораблями после снятия действовавших ограничений между Россией и Китаем во время пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20230718/flot-1884773068.html

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китай, циндао, россия, тихоокеанский флот вмф россии