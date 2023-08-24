https://ria.ru/20230824/telegram-1891945732.html
Telegram оштрафовали за отказ удалить данные о чиновнице Росаккредитации
Telegram оштрафовали за отказ удалить данные о чиновнице Росаккредитации - РИА Новости, 24.08.2023
Telegram оштрафовали за отказ удалить данные о чиновнице Росаккредитации
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы в четверг оштрафовал на 50 тысяч рублей мессенджер Telegram за отказ удалить данные о сотруднице... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:27
2023-08-24T12:27
2023-08-24T12:27
происшествия
технологии
россия
москва
telegram
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 24 авг- РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы в четверг оштрафовал на 50 тысяч рублей мессенджер Telegram за отказ удалить данные о сотруднице Росаккредитации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Сотрудница просила удалить пост из одного из каналов, в котором говорится, что она ранее была гражданкой Украины, а сейчас работает на госслужбе в России. "Признать Telegram виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.11 КоАП РФ ("Нарушение порядка сбора, хранения, использования или распространения персональных данных"). Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. В суд обратился Роскомнадзор после обращения сотрудницы Росккредитации. Ведомство потребовало от мессенджера удалить пост, однако требования выполнено не было, в связи с чем и был составлен протокол.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, технологии, россия, москва, telegram, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Происшествия, Технологии, Россия, Москва, Telegram, Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Telegram оштрафовали за отказ удалить данные о чиновнице Росаккредитации
Суд оштрафовал Telegram за отказ удалить данные о чиновнице Росаккредитации