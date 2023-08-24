https://ria.ru/20230824/telegram-1891945732.html

Telegram оштрафовали за отказ удалить данные о чиновнице Росаккредитации

Telegram оштрафовали за отказ удалить данные о чиновнице Росаккредитации - РИА Новости, 24.08.2023

Telegram оштрафовали за отказ удалить данные о чиновнице Росаккредитации

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы в четверг оштрафовал на 50 тысяч рублей мессенджер Telegram за отказ удалить данные о сотруднице... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:27

2023-08-24T12:27

2023-08-24T12:27

происшествия

технологии

россия

москва

telegram

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg

МОСКВА, 24 авг- РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы в четверг оштрафовал на 50 тысяч рублей мессенджер Telegram за отказ удалить данные о сотруднице Росаккредитации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Сотрудница просила удалить пост из одного из каналов, в котором говорится, что она ранее была гражданкой Украины, а сейчас работает на госслужбе в России. "Признать Telegram виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.11 КоАП РФ ("Нарушение порядка сбора, хранения, использования или распространения персональных данных"). Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. В суд обратился Роскомнадзор после обращения сотрудницы Росккредитации. Ведомство потребовало от мессенджера удалить пост, однако требования выполнено не было, в связи с чем и был составлен протокол.

https://ria.ru/20230816/shtraf-1890376885.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, технологии, россия, москва, telegram, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)