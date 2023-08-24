https://ria.ru/20230824/tekhnika-1891931288.html
Военную технику и оборудование передали в зону СВО из Ростовской области
Военную технику и оборудование передали в зону СВО из Ростовской области - РИА Новости, 24.08.2023
Военную технику и оборудование передали в зону СВО из Ростовской области
Военную технику и оборудование передали военнослужащим артиллерийского и мотострелкового полков из Ростовской области, сообщил заместитель губернатора региона... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:38
2023-08-24T11:38
2023-08-24T11:38
надежные люди
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости. Военную технику и оборудование передали военнослужащим артиллерийского и мотострелкового полков из Ростовской области, сообщил заместитель губернатора региона Вадим Артемов. "В зону проведения специальной военной операции передана очередная партия военно-технической помощи от правительства Ростовской области. На этот раз технику и спецоборудование доставили военнослужащим артиллерийского и мотострелкового полков, подразделения дислоцированы на территории Ростовской области", - говорится в сообщении правительства региона. По поручению главы области Василия Голубева Артемов передал артиллеристам трактор-экскаватор, цифровой ретранслятор, квадрокоптер и другое имущество. Экскаватор будет использован для инженерного оборудования районов расположения полка, ретранслятор позволит увеличить дальность и качество радиосвязи. Мотострелкам доставлены бензиновый генератор, бензопилы, радиостанции, квадрокоптеры-камикадзе. "Все, что мы передаем в зону СВО, полностью соответствует запросам военнослужащих, причем заявки стараемся выполнять в максимально короткие сроки. Все технические характеристики согласованы с Минобороны, поэтому я уверен, что в боевых условиях техника не подведет", - приводятся в сообщении слова Артемова. Также в пункты временной дислокации военнослужащих доставили воду, продукты питания, фрукты и овощи. В формировании таких грузов принимают участие главы районов, сельхозтоваропроизводители, неравнодушные жители области. Работа по поддержке участников специальной военной операции в регионе ведется в трех направлениях: содействие в комплектовании частей и соединений, принимающих участие в СВО, приобретение техники и оборудования по заявкам Минобороны, оказание адресной помощи военнослужащим и членам их семей. На эти цели направляются как средства областного бюджета, так и средства фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Имущество, оборудование и военно-технические средства приобретаются в соответствии с запросами Национального центра управления обороной.
https://ria.ru/20230824/avtomobili-1891929953.html
https://ria.ru/20230824/buryatiya-1891925079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, василий голубев
Надежные люди, Ростовская область, Василий Голубев
Военную технику и оборудование передали в зону СВО из Ростовской области
В Ростовской области сообщили, что передали в зону СВО технику и оборудование
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости. Военную технику и оборудование передали военнослужащим артиллерийского и мотострелкового полков из Ростовской области, сообщил заместитель губернатора региона Вадим Артемов.
"В зону проведения специальной военной операции передана очередная партия военно-технической помощи от правительства Ростовской области. На этот раз технику и спецоборудование доставили военнослужащим артиллерийского и мотострелкового полков, подразделения дислоцированы на территории Ростовской области", - говорится в сообщении правительства региона.
По поручению главы области Василия Голубева
Артемов передал артиллеристам трактор-экскаватор, цифровой ретранслятор, квадрокоптер и другое имущество. Экскаватор будет использован для инженерного оборудования районов расположения полка, ретранслятор позволит увеличить дальность и качество радиосвязи. Мотострелкам доставлены бензиновый генератор, бензопилы, радиостанции, квадрокоптеры-камикадзе.
"Все, что мы передаем в зону СВО, полностью соответствует запросам военнослужащих, причем заявки стараемся выполнять в максимально короткие сроки. Все технические характеристики согласованы с Минобороны, поэтому я уверен, что в боевых условиях техника не подведет", - приводятся в сообщении слова Артемова.
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Также в пункты временной дислокации военнослужащих доставили воду, продукты питания, фрукты и овощи. В формировании таких грузов принимают участие главы районов, сельхозтоваропроизводители, неравнодушные жители области.
Работа по поддержке участников специальной военной операции в регионе ведется в трех направлениях: содействие в комплектовании частей и соединений, принимающих участие в СВО, приобретение техники и оборудования по заявкам Минобороны, оказание адресной помощи военнослужащим и членам их семей.
На эти цели направляются как средства областного бюджета, так и средства фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Имущество, оборудование и военно-технические средства приобретаются в соответствии с запросами Национального центра управления обороной.
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