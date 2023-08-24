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Примгидромет спрогнозировал приход супертайфуна в Восточно-Китайское море - РИА Новости, 24.08.2023
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07:42 24.08.2023 (обновлено: 07:46 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/tayfun-1891885517.html
Примгидромет спрогнозировал приход супертайфуна в Восточно-Китайское море
Примгидромет спрогнозировал приход супертайфуна в Восточно-Китайское море - РИА Новости, 24.08.2023
Примгидромет спрогнозировал приход супертайфуна в Восточно-Китайское море
Новый вихрь, который сможет стать супертайфуном, как ожидается, в четверг зародится северо-восточнее Филиппин и к началу сентября выйдет на Восточно-Китайское... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T07:42
2023-08-24T07:46
примгидромет
восточно-китайское море
филиппины
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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости. Новый вихрь, который сможет стать супертайфуном, как ожидается, в четверг зародится северо-восточнее Филиппин и к началу сентября выйдет на Восточно-Китайское море, сообщает Примгидромет. "Сегодня на 20-й широте несколько северо-восточнее Филиппин может произойти рождение нового тайфуна с присвоенным именем. Предварительные расчеты показывают, что условия для развития у него могут быть весьма благоприятными, что он может претендовать на статус супертайфуна и что 1 сентября он может оказаться в Восточно-Китайском море, чуть южнее 30-й широты на меридиане Даляня", - приводятся слова главы Примгидромета Бориса Кубая. Он отметил, что дальнейшая траектория тайфуна пока уточняется. Также не исключено, что к концу августа в океане зародятся еще вихри. Кубай также напомнил, что 25 августа циклон принесет ливни на значительную территорию Приморья. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов. В крае введен региональный режим ЧС.
https://ria.ru/20230822/tayfun-1891419302.html
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примгидромет, восточно-китайское море, филиппины
Примгидромет, Восточно-Китайское море, Филиппины
Примгидромет спрогнозировал приход супертайфуна в Восточно-Китайское море

Примгидромет: в Восточно-Китайское море 1 сентября может прийти супертайфун

© AP Photo / Toru HanaiВолны от тайфуна
Волны от тайфуна - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Toru Hanai
Волны от тайфуна. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости. Новый вихрь, который сможет стать супертайфуном, как ожидается, в четверг зародится северо-восточнее Филиппин и к началу сентября выйдет на Восточно-Китайское море, сообщает Примгидромет.
«
"Сегодня на 20-й широте несколько северо-восточнее Филиппин может произойти рождение нового тайфуна с присвоенным именем. Предварительные расчеты показывают, что условия для развития у него могут быть весьма благоприятными, что он может претендовать на статус супертайфуна и что 1 сентября он может оказаться в Восточно-Китайском море, чуть южнее 30-й широты на меридиане Даляня", - приводятся слова главы Примгидромета Бориса Кубая.
Он отметил, что дальнейшая траектория тайфуна пока уточняется. Также не исключено, что к концу августа в океане зародятся еще вихри.
Кубай также напомнил, что 25 августа циклон принесет ливни на значительную территорию Приморья.
В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов. В крае введен региональный режим ЧС.
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ПримгидрометВосточно-Китайское мореФилиппины
 
 
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