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Примгидромет спрогнозировал приход супертайфуна в Восточно-Китайское море
Примгидромет спрогнозировал приход супертайфуна в Восточно-Китайское море - РИА Новости, 24.08.2023
Примгидромет спрогнозировал приход супертайфуна в Восточно-Китайское море
Новый вихрь, который сможет стать супертайфуном, как ожидается, в четверг зародится северо-восточнее Филиппин и к началу сентября выйдет на Восточно-Китайское... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T07:42
2023-08-24T07:42
2023-08-24T07:46
примгидромет
восточно-китайское море
филиппины
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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости. Новый вихрь, который сможет стать супертайфуном, как ожидается, в четверг зародится северо-восточнее Филиппин и к началу сентября выйдет на Восточно-Китайское море, сообщает Примгидромет. "Сегодня на 20-й широте несколько северо-восточнее Филиппин может произойти рождение нового тайфуна с присвоенным именем. Предварительные расчеты показывают, что условия для развития у него могут быть весьма благоприятными, что он может претендовать на статус супертайфуна и что 1 сентября он может оказаться в Восточно-Китайском море, чуть южнее 30-й широты на меридиане Даляня", - приводятся слова главы Примгидромета Бориса Кубая. Он отметил, что дальнейшая траектория тайфуна пока уточняется. Также не исключено, что к концу августа в океане зародятся еще вихри. Кубай также напомнил, что 25 августа циклон принесет ливни на значительную территорию Приморья. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов. В крае введен региональный режим ЧС.
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примгидромет, восточно-китайское море, филиппины
Примгидромет, Восточно-Китайское море, Филиппины
Примгидромет спрогнозировал приход супертайфуна в Восточно-Китайское море
Примгидромет: в Восточно-Китайское море 1 сентября может прийти супертайфун