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Австралийскому ледоколу не дали зайти в порт Тасмании - РИА Новости, 24.08.2023
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09:06 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/tasmaniya-1891893688.html
Австралийскому ледоколу не дали зайти в порт Тасмании
Австралийскому ледоколу не дали зайти в порт Тасмании - РИА Новости, 24.08.2023
Австралийскому ледоколу не дали зайти в порт Тасмании
Австралийскому ледокольному научно-исследовательскому судну RSV Nuyina, снабжающему все исследовательские базы страны в Антарктиде, отказали в проходе под... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T09:06
2023-08-24T09:06
в мире
тасмания
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Австралийскому ледокольному научно-исследовательскому судну RSV Nuyina, снабжающему все исследовательские базы страны в Антарктиде, отказали в проходе под мостом в штате Тасмания для дозаправки, в связи с чем ему придется пройти еще несколько сотен километров до другого порта, пишет газета Guardian. "Новому современному австралийскому ледокольному антарктическому исследовательскому судну стоимостью 528 миллионов долларов было отказано в разрешении пройти под Тасманским мостом в городе Хобарт для дозаправки, вместо этого оно должно плыть на сотни километров на север в другой порт", - пишет газета. Как отмечается, администрация порта штата уже давно выражала обеспокоенность тем, что судно длиной 160 метров слишком большое, чтобы безопасно пройти под мостом. При этом ранее Австралийский антарктический отдел (подразделение министерства сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды Австралии, отвечающее за исследовательские и научные программы - ред.), заверял, что такой проход возможен. Австралийский антарктический отдел подтвердил, что судно не получило разрешения и должно направится на северо-запад штата в городе Берни для дозаправки. "Австралийский антарктический отдел работает с правительством Тасмании над долгосрочными вариантами дозаправки в Хобарте", - сообщил изданию представитель ведомства. Как отмечает Guardian, запрет на проход в порт стал последней из череды неудач RSV Nuyina, после того, как задержки и длительный ремонт привели к отмене крупных научных экспедиций. Сообщается, что первое запланированное путешествие судна в Антарктиду в конце 2021 года было отложено из-за проблем с системой аварийной сигнализации.
https://ria.ru/20230815/ekspeditsiya-1890255426.html
https://ria.ru/20230305/antarktida-1855995167.html
тасмания
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в мире, тасмания, антарктида, хобарт
В мире, Тасмания, Антарктида, Хобарт
Австралийскому ледоколу не дали зайти в порт Тасмании

Австралийскому ледоколу не дали зайти в порт Тасмании на дозаправку

© Фото : AntartisТасмания
Тасмания - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : Antartis
Тасмания. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Австралийскому ледокольному научно-исследовательскому судну RSV Nuyina, снабжающему все исследовательские базы страны в Антарктиде, отказали в проходе под мостом в штате Тасмания для дозаправки, в связи с чем ему придется пройти еще несколько сотен километров до другого порта, пишет газета Guardian.
"Новому современному австралийскому ледокольному антарктическому исследовательскому судну стоимостью 528 миллионов долларов было отказано в разрешении пройти под Тасманским мостом в городе Хобарт для дозаправки, вместо этого оно должно плыть на сотни километров на север в другой порт", - пишет газета.
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Как отмечается, администрация порта штата уже давно выражала обеспокоенность тем, что судно длиной 160 метров слишком большое, чтобы безопасно пройти под мостом. При этом ранее Австралийский антарктический отдел (подразделение министерства сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды Австралии, отвечающее за исследовательские и научные программы - ред.), заверял, что такой проход возможен.
Австралийский антарктический отдел подтвердил, что судно не получило разрешения и должно направится на северо-запад штата в городе Берни для дозаправки.
"Австралийский антарктический отдел работает с правительством Тасмании над долгосрочными вариантами дозаправки в Хобарте", - сообщил изданию представитель ведомства.
Как отмечает Guardian, запрет на проход в порт стал последней из череды неудач RSV Nuyina, после того, как задержки и длительный ремонт привели к отмене крупных научных экспедиций. Сообщается, что первое запланированное путешествие судна в Антарктиду в конце 2021 года было отложено из-за проблем с системой аварийной сигнализации.
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