СМИ: в ВСУ недовольны передачей танков подразделениям без боевого опыта
WSJ: в ВСУ недовольны передачей танков и бронемашин подразделениям без опыта боя
© AP Photo / Andriy Andriyenko Украинские солдаты ремонтируют танк "Леопард-2" на позиции в Запорожской области
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские солдаты ремонтируют танк "Леопард-2" на позиции в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Некоторые украинские военные недовольны тем, что танки и бронемашины передаются недавно сформированным подразделениям ВСУ с неопытными военными, реальность первого боя шокирует их, пишет газета Wall Street Journal.
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"Некоторые украинские солдаты, воевавшие с самого начала, выразили неудовлетворение тем, что танки и бронетехника были переданы недавно сформированным подразделениям, в состав которых входят солдаты с небольшим боевым опытом или вообще без него. По словам американских чиновников, доля украинских солдат в обученных США батальонах, имеющих предыдущий боевой опыт, варьируется от 50% до 70%", - пишет газета.
По словам других источников, реальность первого боя шокировала этих военных. По данным газеты, один солдат из 47-й бригады рассказал о штурме российской траншеи, первом настоящем бое, который велся против одной из наиболее укрепленных российских линий.
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"Какими бы жесткими ни были учения, (в реальности – ред.) все намного сложнее", - приводит газета слова солдата.
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.