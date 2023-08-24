https://ria.ru/20230824/taktika-1892026489.html

СМИ: США и Украина не могут договориться по тактике контрнаступления ВСУ

СМИ: США и Украина не могут договориться по тактике контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 24.08.2023

СМИ: США и Украина не могут договориться по тактике контрнаступления ВСУ

Чиновники из США и Украины на протяжении уже нескольких недель негласно спорят по поводу стратегии и тактики для "оживления" медленно продвигающегося... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T16:08

2023-08-24T16:08

2023-08-24T16:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

сша

валерий залужный

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Чиновники из США и Украины на протяжении уже нескольких недель негласно спорят по поводу стратегии и тактики для "оживления" медленно продвигающегося контрнаступления Киева, пишет газета Wall Street Journal. "Американские военные призывают украинцев вернуться к общевойсковой подготовке, которую они прошли на союзных базах в Европе, сосредоточив свои силы, чтобы попытаться прорвать оборону России и выйти к Азовскому морю. За последние недели Киев внес некоторые коррективы, но обе стороны (США и Украина. — Прим. ред.) до сих пор спорят о том, как изменить ситуацию с россиянами в то ограниченное время, которое у них есть до наступления зимы", — пишет газета. По данным издания, о своем несогласии с американскими чиновниками заявлял в том числе главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный, по словам которого на Западе "не понимают природу этого конфликта". Как писала во вторник газета The New York Times, западные военные считают, что контрнаступление украинцев на юге буксует, так как слишком много их сил развернуто на востоке. По информации газеты, Вашингтон недавно смог убедить Киев сосредоточиться на направлении главного удара. Как указывало издание, американцы "озадачены" решением украинского командования держать примерно половину войск и огневой мощи в районе Артемовска и других городов востока в ущерб группировке, нацеленной на Черное и Азовское моря. Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".

https://ria.ru/20230824/kontrnastuplenie-1891874720.html

https://ria.ru/20230824/svo-1891812787.html

украина

сша

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, украина, сша, валерий залужный