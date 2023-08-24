https://ria.ru/20230824/taktika-1891875525.html

Тактика ВСУ напомнила китайскому эксперту Первую мировую войну

Тактика ВСУ напомнила китайскому эксперту Первую мировую войну - РИА Новости, 24.08.2023

Тактика ВСУ напомнила китайскому эксперту Первую мировую войну

Украина в своем наступлении использует тактику Первой мировой войны, заявил РИА Новости китайский военный эксперт Го Сюань. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T03:34

2023-08-24T03:34

2023-08-24T03:34

украина

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нато

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ПЕКИН, 24 авг – РИА Новости. Украина в своем наступлении использует тактику Первой мировой войны, заявил РИА Новости китайский военный эксперт Го Сюань. "Если смотреть чисто с точки зрения военного дела, то такое масштабное позиционное контрнаступление украинской армии соответствует наиболее типичной тактике Первой мировой войны. Эта тактика требует очень и очень большой численности войск: войска атакующей стороны обычно в три-шесть раз превосходят численность войск обороняющейся стороны", - заявил Го Сюань. Например, указал он, "в Первой мировой войне, где было более десятка подобных сражений, победоносными оказались только два, а силы нападающей стороны более чем в шесть раз превосходили войска обороняющейся, и цена, заплаченная за это, была очень высока". Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.

https://ria.ru/20230824/kontrnastuplenie-1891874720.html

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украина, владимир путин, нато, киев, россия, в мире