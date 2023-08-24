https://ria.ru/20230824/sunak-1891871029.html

В Британском парламенте оправдали нарушение Сунаком министерского кодекса

В Британском парламенте оправдали нарушение Сунаком министерского кодекса - РИА Новости, 24.08.2023

В Британском парламенте оправдали нарушение Сунаком министерского кодекса

Премьер Великобритании Риши Сунак "непреднамеренно" нарушил кодекс, устанавливающий стандарты поведения министров, не задекларировав должным образом долю своей... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T01:30

2023-08-24T01:30

2023-08-24T01:31

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Премьер Великобритании Риши Сунак "непреднамеренно" нарушил кодекс, устанавливающий стандарты поведения министров, не задекларировав должным образом долю своей жены в компании по уходу за детьми, передают западные СМИ со ссылкой на комиссара британского парламента по стандартам Дэниела Гринберга. Ранее парламент Великобритании сообщил о начале расследования в отношении Сунака по вопросу декларации финансовых интересов из-за доли его супруги в компании по уходу за детьми. Расследование начали, чтобы установить, могла ли ее компания получить выгоду от недавнего решения минфина расширить поддержку семьям с маленькими детьми. Газета Times сообщала, что эта компания получила почти 350 тысяч фунтов стерлингов в рамках программы государственной поддержки. "Рассмотрев имеющуюся у меня информацию, я решил, что нарушение кодекса было непреднамеренным... Я подтверждаю, что вопрос закрыт", - приводит слова Гринберга агентство Рейтер. По его мнению, британский премьер-министр "не понял правил регистрации и декларирования интересов". Состояние семьи Риши Сунака часто вызывало критику общественности. Критика была связана, в первую очередь, с его женой Акшатой Мурти, дочерью индийского миллиардера. Еще до прихода Сунака на пост премьера стало известно, что его жена не отказалась от индийского гражданства и, таким образом, не являясь резидентом Великобритании, смогла избежать больших налогов на доходы своего бизнеса, полученные в других странах. По сообщениям СМИ, Мурти смогла уклониться от уплаты налогов на ежегодные дивиденды в размере около 11,5 миллиона фунтов, заплатив 30 тысяч фунтов за сохранение статуса нерезидента в Великобритании.

https://ria.ru/20230613/britaniya-1877701973.html

https://ria.ru/20230516/sunak-1872186335.html

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