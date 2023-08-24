https://ria.ru/20230824/suek-1892068234.html

Лидеров профконкурса СУЭК поздравили в преддверии Дня шахтера в Красноярске

Лидеров профконкурса СУЭК поздравили в преддверии Дня шахтера в Красноярске - РИА Новости, 24.08.2023

Лидеров профконкурса СУЭК поздравили в преддверии Дня шахтера в Красноярске

Чествование лидеров "Трудовой вахты", посвященной Дню шахтера, состоялось в четверг на предприятии Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) в городе... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T18:48

2023-08-24T18:48

2023-08-24T18:48

новости суэк

бородино

красноярский край

сибирская угольная энергетическая компания

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КРАСНОЯРСК, 24 авг — РИА Новости. Чествование лидеров "Трудовой вахты", посвященной Дню шахтера, состоялось в четверг на предприятии Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) в городе Бородино Красноярского края, передает корреспондент РИА Новости. "Трудовая вахта" - это ежегодный профессиональный конкурс, который проводится на предприятиях СУЭК в преддверии Дня шахтера. В течение месяца представители различных подразделений стремятся к повышенным показателям, посвящая свои трудовые достижения профессиональному празднику. В производственные соревнования вступают бригады экскаваторов на добычных и вскрышных работах, машинисты вспомогательной техники и водители автосамосвалов, горные мастера, начальники смен и другие сотрудники предприятий. Поздравил и наградил победителей управляющий филиалом "СУЭК-Красноярск" "Разрез Бородинский им. М.И. Щадова" Николай Лалетин. "Время бежит неумолимо - 10 лет назад мы проводили здесь торжественное мероприятие по присвоению нашему предприятию имени Михаила Щадова, последнего министра угольной промышленности СССР. Его умения и талант руководителя позволили открытой угледобыче подняться на более высокую ступень по объемам и по развитию. Сегодня мы продолжаем его дело. Руками каждого работника складывается наш успех и только труд делает человека человеком", - сказал Лалетин. Он добавил, что сотрудники предприятия по праву могут гордиться своими достижениями. "За последние пять лет мы выросли почти на 20% по объемам добычи и производства. С 20 миллионов тонн угледобычи в год мы выходим на 24 миллиона тонн добычи. За последние годы это практически рекордные цифры", - отметил Лалетин. В свою очередь, глава города Александр Веретенников добавил, что СУЭК является градообразующим предприятием. "Благодаря нашей совместной работе была введена в работу больница, в которую ежегодно СУЭК приобретает оборудование. Также регулярно выполняется благоустройство города - предприятие участвует в создании комфортной городской среды. Кроме того, благодаря СУЭК отрабатывается вопрос изменения схемы водоснабжения для повышения качества воды в городе", - сказал Веретенников. В городе располагается самый большой в стране Бородинский разрез, который в 2016 году первый и единственный из российских предприятий открытой угледобычи отгрузил потребителям один миллиард тонн угля. Для сохранения памяти об этом событии рядом с АБК разреза был обустроен сквер "Миллиардная тонна" и стела с именами около 300 заслуженных работников разреза.

https://ria.ru/20230724/gosfinansirovanie-1885999360.html

https://ria.ru/20230720/premiya-1885263074.html

бородино

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

бородино, красноярский край, сибирская угольная энергетическая компания