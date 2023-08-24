Лидеров профконкурса СУЭК поздравили в преддверии Дня шахтера в Красноярске
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУправляющий Филиала АО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Бородинский им. М.И. Щадова" Николай Лалетин на церемонии чествования лидеров Трудовой вахты, посвященной Дню шахтера в городе Бородино
КРАСНОЯРСК, 24 авг — РИА Новости. Чествование лидеров "Трудовой вахты", посвященной Дню шахтера, состоялось в четверг на предприятии Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) в городе Бородино Красноярского края, передает корреспондент РИА Новости.
"Трудовая вахта" - это ежегодный профессиональный конкурс, который проводится на предприятиях СУЭК в преддверии Дня шахтера. В течение месяца представители различных подразделений стремятся к повышенным показателям, посвящая свои трудовые достижения профессиональному празднику.
В производственные соревнования вступают бригады экскаваторов на добычных и вскрышных работах, машинисты вспомогательной техники и водители автосамосвалов, горные мастера, начальники смен и другие сотрудники предприятий.
Поздравил и наградил победителей управляющий филиалом "СУЭК-Красноярск" "Разрез Бородинский им. М.И. Щадова" Николай Лалетин.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУправляющий Филиала АО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Бородинский им. М.И. Щадова" Николай Лалетин на церемонии чествования лидеров Трудовой вахты, посвященной Дню шахтера, в АБК Бородинского разреза в городе Бородино.
Управляющий Филиала АО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Бородинский им. М.И. Щадова" Николай Лалетин на церемонии чествования лидеров Трудовой вахты, посвященной Дню шахтера, в АБК Бородинского разреза в городе Бородино.
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУгольный разрез Бородинский им. М.И. Щадова (входит в состав Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)) - угледобывающее предприятие Канско-Ачинского угольного бассейна, расположенное в Красноярском крае.
Угольный разрез Бородинский им. М.И. Щадова (входит в состав Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)) - угледобывающее предприятие Канско-Ачинского угольного бассейна, расположенное в Красноярском крае.
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСотрудники АО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Бородинский им. М.И. Щадова" на церемонии чествования лидеров Трудовой вахты, посвященной Дню шахтера, в АБК Бородинского разреза в городе Бородино.
Сотрудники АО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Бородинский им. М.И. Щадова" на церемонии чествования лидеров Трудовой вахты, посвященной Дню шахтера, в АБК Бородинского разреза в городе Бородино.
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Управляющий Филиала АО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Бородинский им. М.И. Щадова" Николай Лалетин на церемонии чествования лидеров Трудовой вахты, посвященной Дню шахтера, в АБК Бородинского разреза в городе Бородино.
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Угольный разрез Бородинский им. М.И. Щадова (входит в состав Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)) - угледобывающее предприятие Канско-Ачинского угольного бассейна, расположенное в Красноярском крае.
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Сотрудники АО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Бородинский им. М.И. Щадова" на церемонии чествования лидеров Трудовой вахты, посвященной Дню шахтера, в АБК Бородинского разреза в городе Бородино.
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"Время бежит неумолимо - 10 лет назад мы проводили здесь торжественное мероприятие по присвоению нашему предприятию имени Михаила Щадова, последнего министра угольной промышленности СССР. Его умения и талант руководителя позволили открытой угледобыче подняться на более высокую ступень по объемам и по развитию. Сегодня мы продолжаем его дело. Руками каждого работника складывается наш успех и только труд делает человека человеком", - сказал Лалетин.
Он добавил, что сотрудники предприятия по праву могут гордиться своими достижениями.
"За последние пять лет мы выросли почти на 20% по объемам добычи и производства. С 20 миллионов тонн угледобычи в год мы выходим на 24 миллиона тонн добычи. За последние годы это практически рекордные цифры", - отметил Лалетин.
В свою очередь, глава города Александр Веретенников добавил, что СУЭК является градообразующим предприятием.
"Благодаря нашей совместной работе была введена в работу больница, в которую ежегодно СУЭК приобретает оборудование. Также регулярно выполняется благоустройство города - предприятие участвует в создании комфортной городской среды. Кроме того, благодаря СУЭК отрабатывается вопрос изменения схемы водоснабжения для повышения качества воды в городе", - сказал Веретенников.
В городе располагается самый большой в стране Бородинский разрез, который в 2016 году первый и единственный из российских предприятий открытой угледобычи отгрузил потребителям один миллиард тонн угля. Для сохранения памяти об этом событии рядом с АБК разреза был обустроен сквер "Миллиардная тонна" и стела с именами около 300 заслуженных работников разреза.