https://ria.ru/20230824/sud-1891994882.html

Суд дал 24 года колонии боевику "Азова"* за расстрел из миномета села в ДНР

Суд дал 24 года колонии боевику "Азова"* за расстрел из миномета села в ДНР - РИА Новости, 24.08.2023

Суд дал 24 года колонии боевику "Азова"* за расстрел из миномета села в ДНР

Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам колонии строгого режима боевика нацбатальона "Азов"*, который из миномета расстреливал село под Мариуполем, разрушив в... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:53

2023-08-24T14:53

2023-08-24T14:58

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

главная военная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

россия

мариуполь

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам колонии строгого режима боевика нацбатальона "Азов"*, который из миномета расстреливал село под Мариуполем, разрушив в том числе местную школу, сообщают пресс-службы Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего националистического объединения "Азов"* национальной гвардии Украины Максима Онипченко", - говорится в сообщении прокуратуры.По данным СК, с 5 по 14 марта 2022 года Онипченко из артиллерийского миномета производил веерные обстрелы села Бердянское. Всего было произведено около 300 выстрелов осколочно-фугасными минами. В результате было разрушено здание бердянской школы. Мирные жители не пострадали, поскольку не находились в местах детонации снарядов. Онипченко было предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой, общеопасным способом, по мотивам идеологической ненависти и вражды, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, повлекшем причинение значительного ущерба. "Суд приговорил Онипченко к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе прокуратуры.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230823/azov-1891690367.html

https://ria.ru/20230814/boevik-1890040737.html

донецкая народная республика

россия

мариуполь

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донецкая народная республика, главная военная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), россия, мариуполь