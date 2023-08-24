https://ria.ru/20230824/sud-1891994882.html
Суд дал 24 года колонии боевику "Азова"* за расстрел из миномета села в ДНР
Суд дал 24 года колонии боевику "Азова"* за расстрел из миномета села в ДНР - РИА Новости, 24.08.2023
Суд дал 24 года колонии боевику "Азова"* за расстрел из миномета села в ДНР
Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам колонии строгого режима боевика нацбатальона "Азов"*, который из миномета расстреливал село под Мариуполем, разрушив в... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:53
2023-08-24T14:53
2023-08-24T14:58
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
главная военная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
россия
мариуполь
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам колонии строгого режима боевика нацбатальона "Азов"*, который из миномета расстреливал село под Мариуполем, разрушив в том числе местную школу, сообщают пресс-службы Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего националистического объединения "Азов"* национальной гвардии Украины Максима Онипченко", - говорится в сообщении прокуратуры.По данным СК, с 5 по 14 марта 2022 года Онипченко из артиллерийского миномета производил веерные обстрелы села Бердянское. Всего было произведено около 300 выстрелов осколочно-фугасными минами. В результате было разрушено здание бердянской школы. Мирные жители не пострадали, поскольку не находились в местах детонации снарядов. Онипченко было предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой, общеопасным способом, по мотивам идеологической ненависти и вражды, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, повлекшем причинение значительного ущерба. "Суд приговорил Онипченко к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе прокуратуры.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230823/azov-1891690367.html
https://ria.ru/20230814/boevik-1890040737.html
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донецкая народная республика, главная военная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), россия, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Главная военная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Мариуполь
Суд дал 24 года колонии боевику "Азова"* за расстрел из миномета села в ДНР
Верховный Суд дал 24 года колонии боевику "Азова" за расстрел из миномета села