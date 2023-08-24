https://ria.ru/20230824/subboepripas-1892098081.html

В ДНР неразорвавшийся кассетный боеприпас упал во дворе частного дома

В ДНР неразорвавшийся кассетный боеприпас упал во дворе частного дома - РИА Новости, 24.08.2023

В ДНР неразорвавшийся кассетный боеприпас упал во дворе частного дома

Неразорвавшийся кассетный суббоеприпас западного производства упал рядом с газовым баллоном во дворе дома в Киевском районе Донецка, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T21:44

2023-08-24T21:44

2023-08-24T21:44

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Неразорвавшийся кассетный суббоеприпас западного производства упал рядом с газовым баллоном во дворе дома в Киевском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. По словам жительницы дома Алисы, если бы кассета разорвалась и повредила газовый баллон, повреждения были бы более значительными. "Он (газовый баллон) бы взорвался, и я бы с вами не разговаривала", - сказала она. По ее словам, она не сразу поняла, что суббоеприпас не разорвался. "Я сначала не поняла, мне дочь сказала на огород не ходить", - добавила собеседница агентства. Собеседник РИА Новости в экстренных службах города сообщил, что, по предварительным данным, во двор дома с газовым баллоном ВСУ ударили кассетным снарядом калибром 155 миллиметров. В результате обстрела ВСУ кассетные суббоеприпасы оказались разбросаны в районе улицы Благоева, в том числе на проезжей части.

https://ria.ru/20230824/oskolki-1892095869.html

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в мире, жкх, вооруженные силы украины