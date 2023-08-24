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В ДНР неразорвавшийся кассетный боеприпас упал во дворе частного дома
В ДНР неразорвавшийся кассетный боеприпас упал во дворе частного дома - РИА Новости, 24.08.2023
В ДНР неразорвавшийся кассетный боеприпас упал во дворе частного дома
Неразорвавшийся кассетный суббоеприпас западного производства упал рядом с газовым баллоном во дворе дома в Киевском районе Донецка, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T21:44
2023-08-24T21:44
2023-08-24T21:44
в мире
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Неразорвавшийся кассетный суббоеприпас западного производства упал рядом с газовым баллоном во дворе дома в Киевском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. По словам жительницы дома Алисы, если бы кассета разорвалась и повредила газовый баллон, повреждения были бы более значительными. "Он (газовый баллон) бы взорвался, и я бы с вами не разговаривала", - сказала она. По ее словам, она не сразу поняла, что суббоеприпас не разорвался. "Я сначала не поняла, мне дочь сказала на огород не ходить", - добавила собеседница агентства. Собеседник РИА Новости в экстренных службах города сообщил, что, по предварительным данным, во двор дома с газовым баллоном ВСУ ударили кассетным снарядом калибром 155 миллиметров. В результате обстрела ВСУ кассетные суббоеприпасы оказались разбросаны в районе улицы Благоева, в том числе на проезжей части.
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в мире, жкх, вооруженные силы украины
В мире, ЖКХ, Вооруженные силы Украины
В ДНР неразорвавшийся кассетный боеприпас упал во дворе частного дома
В Донецке неразорвавшийся кассетный суббоеприпас упал во дворе частного дома