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СМИ: в результате стрельбы в калифорнийском баре погибли пять человек - РИА Новости, 24.08.2023
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07:05 24.08.2023 (обновлено: 10:27 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/strelba-1891883442.html
СМИ: в результате стрельбы в калифорнийском баре погибли пять человек
СМИ: в результате стрельбы в калифорнийском баре погибли пять человек - РИА Новости, 24.08.2023
СМИ: в результате стрельбы в калифорнийском баре погибли пять человек
Пять человек погибли, еще шесть находятся в больнице после стрельбы в баре в американском штате Калифорния, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T07:05
2023-08-24T10:27
калифорния
в мире
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пять человек погибли, еще шесть находятся в больнице после стрельбы в баре в американском штате Калифорния, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники."Пять человек погибли, еще шесть находятся в больнице после того, как сотрудник правоохранительных органов в отставке открыл стрельбу в... баре для байкеров в Трабуко Каньоне (штат Калифорния)", - говорится в сообщении телеканала.Как отмечают источники CBS, стрельба началась из-за бытовой ссоры.
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калифорния, в мире
Калифорния, В мире
СМИ: в результате стрельбы в калифорнийском баре погибли пять человек

CBS: при стрельбе в баре в Калифорнии погибли пять человек, шесть в больнице

© AFP 2023 / Frederic J. BrownПолицейские и машины скорой помощи на месте стрельбы в баре в Калифорнии
Полицейские и машины скорой помощи на месте стрельбы в баре в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AFP 2023 / Frederic J. Brown
Полицейские и машины скорой помощи на месте стрельбы в баре в Калифорнии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пять человек погибли, еще шесть находятся в больнице после стрельбы в баре в американском штате Калифорния, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
"Пять человек погибли, еще шесть находятся в больнице после того, как сотрудник правоохранительных органов в отставке открыл стрельбу в... баре для байкеров в Трабуко Каньоне (штат Калифорния)", - говорится в сообщении телеканала.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
В Ростове-на-Дону проверяют информацию о массовой драке со стрельбой
20 августа, 23:58
Как отмечают источники CBS, стрельба началась из-за бытовой ссоры.
 
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