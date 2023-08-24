https://ria.ru/20230824/strelba-1891883442.html

СМИ: в результате стрельбы в калифорнийском баре погибли пять человек

СМИ: в результате стрельбы в калифорнийском баре погибли пять человек - РИА Новости, 24.08.2023

СМИ: в результате стрельбы в калифорнийском баре погибли пять человек

Пять человек погибли, еще шесть находятся в больнице после стрельбы в баре в американском штате Калифорния, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T07:05

2023-08-24T07:05

2023-08-24T10:27

калифорния

в мире

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пять человек погибли, еще шесть находятся в больнице после стрельбы в баре в американском штате Калифорния, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники."Пять человек погибли, еще шесть находятся в больнице после того, как сотрудник правоохранительных органов в отставке открыл стрельбу в... баре для байкеров в Трабуко Каньоне (штат Калифорния)", - говорится в сообщении телеканала.Как отмечают источники CBS, стрельба началась из-за бытовой ссоры.

https://ria.ru/20230820/draka-1891174711.html

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